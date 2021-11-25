В Берлине отменили классический балет «Щелкунчик» из-за неполиткорректных танцев

Традиционный для зимних праздников балет «Щелкунчик» сняли с репертуара Берлинского государственного балета из-за «неполиткорректных танцев».

Вместо «Щелкунчика», действие которого происходит в канун Рождества, в Берлине покажут балет «Дон Кихот».

Балет «Щелкунчик» на сцене Государственного балета Берлина был поставлен в 2013 году российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, передает Deutsche Welle. Этот спектакль является реконструкцией оригинального балета 1892 года в постановке Мариуса Петипа для Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Артисты исполняли в постановке танцы различных народов мира, в частности, китайский и арабский танцы.

Причину отмены «Щелкунчика» объяснила исполняющая обязанности директора Берлинского государственного балета Кристиана Теобальд.

«Я убеждена, что мы должны поместить этого «Щелкунчика» в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», – заявила она.

«Китайский танец показывает стереотипно семенящие шаги. В момент создания хореографии они не вызывали критических нареканий. Но сегодня мы должны это объяснить. Восточный танец с женщинами из гарема и солистом с коричневым макияжем на теле – это сегодня тоже нельзя выносить на сцену без объяснения. (…) В связи с актуальными дискуссиями о том, какой репертуар еще можно показывать в постколониальные времена, мы должны проверить, не будет ли сложностей с постановками в их первоначальной форме», – сказала Теобальд.

Ранее в национальной балетной труппе Шотландии признали, что «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы», передает телеграм-канал «ДТ» со ссылкой на местные СМИ.

Труппа решила исключить некоторые элементы из арабского и китайского танцев. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».