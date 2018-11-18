Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности

Один из наиболее ярких балетных танцовщиков современности - Сергей Полунин стал героем весьма показательного скандала. Его карьера серьезно пострадала из-за ряда неполиткорректных высказываний. Что такого сказал знаменитый артист балета - и почему реакция на его слова несет угрозу самому западному обществу?

Известного украино-российского танцовщика Сергея Полунина выгнали из Парижской оперы. Как говорится в опубликованном в «Твиттере» заявлении директора оперы Орели Дюпон, заявления Полунина «не соответствуют ценностям» заведения. Теперь Полунин не будет участвовать в постановке «Лебединого озера».

Российские СМИ разошлись в указании заявлений, из-за которых главная опера Франции не будет сотрудничать с одним из лучших танцовщиков современности. РИА «Новости», и сайт журнала «Собака» пишут, что это из-за того, что Полунин оскорбил полных людей.

«Афиша» утверждает, что дело в гомофобских и сексистских постах танцора в Instagram.

Правы и те, и другие. Полунин оскорбил и толстых, и геев, и женщин, и танцоров балета – всех вместе и по отдельности. Оскорбляющая людей с лишним весом запись уже удалена из его блога, но интернет, как известно, помнит всё. Сексистский пост по-прежнему на месте.

Орели Дюпон не стала уточнять, из-за каких именно заявлений разорвано с танцором. С одной стороны, по «табелю о рангах» неполиткорректных высказываний гомофобия и сексизм тянут на более серьёзные санкции, чем оскорбления в адрес альтернативно худых людей. С другой, в записи про «жирных» содержатся прямые призывы к насилию, а про мужчин и женщин – просто рассуждения.

В любом случае, у Полунина было крайне мало шансов остаться безнаказанным.

Интересно тут даже не то, что творческим людям окончательно перестали прощать «милые чудачества», и каким бы гением человек ни был в своей профессиональной области, его всё равно уволят, если он позволит себе оскорблять меньшинства. Интересна тональность, в которой французские государственные СМИ освещают увольнение Полунина. Англоязычная версия сайта телеканала France24 озаглавила статью: «Парижская опера увольняет звёздного танцора из-за гомофобной проповеди».

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Сперва в тексте приводятся дословные цитаты Полунина по-английски. Про толстых он написал: «Предлагаю давать подсрачники когда видите Жирных Людей ето поможет им и подтолкнёт решится скинуть жир. Нет уважения лентяям! Хватит сидеть на жопе!»

Про мужчин и женщин: «Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины Потому что вы их не трахаете и потому что вы позор. Мужик ето волк Мужик кто лев – это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое ??? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя.

Хороший подзатыльник дать, чтобы проснулся Пипец!!!» (орфография оригинала в обоих случаях сохранена).

Возможно, если бы Полунин написал это только на русском, то записи прошли бы мимо внимания французских театральных деятелей, но Instagram танцора двуязычен. А французы в большинстве случаев только делают вид, что плохо понимают английский. Неудивительно, что ведущий солист Парижской оперы Адриан Куве назвал Полунина «позором» и, видимо, стал одним из инициатором разрыва сотрудничества.

Вернемся к французским госСМИ. Процитировав танцора, France24 напоминает о том, что Полунин родился в Херсоне, «неподалеку от аннексированного в 2014 году Крыма». Какая связь между уехавшим в 1998 году из Херсона в Киев, а 2002 году перебравшимся в Лондон, а в 2012 году в Москву танцором - и изменением юрисдикции полуострова? Никакой, но почему-то французская пресса посчитала это важным.

Также в тексте дважды упоминается, что Полунин – «фанат» Владимира Путина и у него есть татуировка с изображением российского президента. Тоже крайне мало связи с провокационными записями в Instagram, не так ли?

В результате после прочтения статьи остаётся впечатление, что жил-был хороший украинский мальчик, учился в Лондоне, танцевал как бог, стал самым юным солистом Королевского балета. А потом попал в Россию, и жизнь его пошла под откос – татуировка с Путиным, нелюбовь к толстым, и (ужас-ужас!) традиционалистский взгляд на гендерные роли мужчин и женщин.

Именно поэтому во Франции всё больше смотрят RT, и всё меньше –собственное государственное телевидение.

Отметим, что скандал с «сексистом» Полуниным произошел одновременно с «расистским» скандалом, связанным с именем первооткрывателя молекулы ДНК, лауреата Нобелевской премии 1962 американца Джеймса Уотсона. Еще в 2007 году Уотсон заявил в интервью британскому журналисту, что «глубоко удручен в отношении перспектив Африки», потому что «вся наша социальная политика основана на том, что их интеллект такой же, как наш, тогда как все тесты говорят, что это не так».

После этого Нобелевского лауреата выгнали с работы.

В новом документальном фильме «Американские знатоки своего дела: понять Уотсона» его спросили, изменились ли его взгляды в отношении связи между расой и интеллектом. «Нет, - честно признался доктор Уотсон. – Нисколько. Я хотел бы, чтобы они изменились, чтобы появилось новое знание, которое скажет нам, что воспитание гораздо важнее природы. Но я не вижу никаких новых сведений. А разница в средних результатах тестов IQ между черными и белыми есть. Я мог бы сказать, что это генетическое различие».

Это вызвало вторую волну истерики. 90-летнего учёного, который, по словам его родственников, «плохо осознаёт происходящее», лишили почетных академических званий.

Получается, что базовые для западной цивилизации принципы свободы слова окончательно принесены в жертву политкорректности. Можно быть фантастическим танцором, гениальным учёным и вообще суперпрофессионалом в своей сфере. Но если взгляд на пол, расу и даже на вес не совпадает с общепринятым – ты не сможешь заниматься своим делом. В тюрьму не посадят – чай, не Средневековье. Но работать и зарабатывать тебе не дадут.

Помогут ли запреты на профессию сократить число расистов, гомофобов и тех, кто ненавидит толстых людей? Разумеется, нет, так же, как цензура в СССР не смогла сохранить коммунистическую мораль. Просто будет больше двоемыслия, разговоров шёпотом и тайной дискриминации. А в случае ослабления государственного и общественного давления на инакомыслящих, система политкорректности рухнет с таким же громким грохотом, как советская модель развития.

Уотсон до этого вряд ли доживёт, а вот у Полунина есть все шансы.