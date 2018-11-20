Украинский танцор признался в любви к Путину

Известный украинский артист балета и актер Сергей Полунин поблагодарил своих подписчиков за поздравления с днем рождения и предложил направить эти пожелания президенту России Владимиру Путину, чем возмутил своих подписчиков.

«Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью», – написал танцор в Instagram.

Не все подписчики оценили такую позицию Полунина, некоторые даже предположили, что аккаунт танцора могли взломать.

«Восхищаюсь Вашим талантом, гордилась Вами, но сейчас мне стыдно, что вы украинец», – написал один из подписчиков Полунина.

«Ой, а я думал, что у вас есть мозг. Ошибся», – добавил другой.

«Я надеюсь, что вас взломали или угрожали, чтоб вы написали такое», – добавил еще один.

Однако нашлись и те, кто поддержал танцора. «Ужас. Что тут творится, сколько желчи… «Отписка! Отписка! Вы вообще интервью с ним смотрите? Давно известно, что Путин у него в кумирах. Ничего шокирующего в его словах я не увидела», – поддержали актера.

«Безумству храбрых поем мы песню!! Браво! Вы как ледокол ломаете все стереотипы!», – отметил еще один комментатор.

Сергей Полунин – 29-летний артист балета. С 2007 по январь 2012 года – премьер Королевского балета в Лондоне, с 2012 по 2015 год – премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года – приглашённый солист Баварского государственного балета.