Танцор Полунин объяснил татуировку с Путиным на груди

Всемирно известный украинский, а ныне - российский танцор Сергей Полунин заявил, что сделанная им татуировка с портретом Владимира Путина защищает президента от «негативной энергетики».

«Я сделал татуировку, когда была самая большая медиа-атака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту – слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики», – сказал Полунин, передает РИА «Новости».

Фотографию с татуировкой Полунин опубликовал в своем Instagram.

Полунин представит в Милане календарь Pirelli-2019, для которого он снялся вместе с французской топ-моделью Летицией Каста.

Ранее Полунин заявлял, что всегда будет защищать Путина «своей энергией и любовью». В конце ноября танцор получил российское гражданство.

В 2017 году Полунин сыграл роль в американском фильме «Убийство в «Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express) и исполнил эпизодическую роль в фильме «Красный воробей» (Red Sparrow, 2018).