Украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин стал гражданином России. Он опубликовал фотографию своего паспорта в социальной сети и выразил поддержку политике российского лидера Владимира Путина.

«Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России», – написал Полунин в Instagram. Датой выдачи в паспорте указано 29 октября 2018 года.

Он добавил, что поддерживает политику Путина. «Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами», – написал танцовщик.

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере Сергея Полунина был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший документальный фильм».

В 2017 году Полунин сыграл роль в американской кинокартине «Убийство в «Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express), он также исполнил эпизодическую роль в фильме «Красный воробей» (Red Sparrow, 2018) с участием актрисы Дженнифер Лоуренс.