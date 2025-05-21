Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Путин провел встречу с главой Роснано в Кремле
Путин обсудил с Куликовым преодоление кризиса ликвидности Роснано
Во время беседы в Кремле руководитель Роснано Сергей Куликов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе компании из кризиса ликвидности и планах дальнейшего развития.
Владимир Путин провел встречу с Сергеем Куликовым, сообщает ТАСС. Президент начал разговор с вопроса о ситуации в компании. Куликов отметил, что Роснано удалось преодолеть кризис ликвидности.
«Турбулентность пройдена, настало время наверстывать темп», – заявил Куликов. Он сообщил, что компания активно погашает долги и готова представить сценарии дальнейшей стратегии развития. Путин одобрил инициативу представить новые стратегические планы. Также обсуждались вопросы портфеля Роснано, доходности и научных проектов компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений. Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.