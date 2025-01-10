Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Ирину Рапопорт и Олега Киселева из «Роснано» объявили в международный розыск

Tекст: Елизавета Шишкова

Киселев, по информации из документов, не проживает по месту регистрации и скрывается от следствия, при этом имеются данные о его нахождении за границей, ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В связи с этим Киселев был объявлен в международный розыск соответствующими должностными лицами. Аналогичная информация представлена и в отношении Ирины Рапопорт, которая также была объявлена в международный розыск. Суд заочно арестовал обоих обвиняемых, и их апелляции на это решение не были удовлетворены, оставив арест в силе.

Напомним, в связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания признана потерпевшей стороной.

В августе 2024 года суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании.