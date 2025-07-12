Метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели

Tекст: Ирма Каплан

«В понедельник и вторник облачности будет больше в Москве, возможны кратковременные дожди, местами сильные. По оценкам, выпадет 20-25% от месячной нормы осадков», – рассказал он ТАСС.

Ночью температура будет порядка +18...+20 градусов, в центре города +21...+23. Днем облака будут прикрывать город от солнечных лучей и температура понизится до +25...+30 градусов.

Вильфанд отметил, что в дальнейшем облачность станет сильнее из-за понижения давления. Ночами на рабочей неделе прогнозируется +14...+19 градусов, днем +25...+27 градусов, по области до +29. Небольшие дожди ожидаются в течение всей недели. С субботы ожидается прояснение.

«Небольшой дождь сохранится, но изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера. Температура ночью понизится до +12...+17 градусов, днем до +21...+26. Такие показатели являются нормой для июля», – резюмировал эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве установились необычно теплые ночи с температурой до +22 градусов, что специалисты связывают с возвращением погодного явления, называемого «египетские ночи».