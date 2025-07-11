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Синоптик указал на царящие в Москве «египетские ночи» второй год подряд
Вильфанд: «Египетские ночи» фиксируются в Москве второй год подряд
В Москве установились необычно теплые ночи с температурой до +22 градусов, что специалисты связывают с возвращением погодного явления, называемого «египетские ночи», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве действительно фиксируется высокая температура ночью, настоящие «египетские ночи». И в течение недели ситуация продолжится», – сообщил он ТАСС.
До конца недели ночные температуры в столичном регионе будут в диапазоне +20...+22 градусов. Эта погодная картина повторяет прошлогодний июль, когда в центре европейской России царили аномально жаркие ночи, климатически схожие с египетскими.
Вильфанд ранее предупреждал о возвращении в Москву «египетских ночей» и отмечал, что летом температуры в регионе все чаще становятся нехарактерными для территории.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 10 июля в столице установлен температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ отметили плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.А в ночь на 9 июля в Москве температура воздуха
превысила аналогичные показатели в Сочи.