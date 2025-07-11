Синоптик указал на царящие в Москве «египетские ночи» второй год подряд

Вильфанд: «Египетские ночи» фиксируются в Москве второй год подряд

Tекст: Ирма Каплан

«В Москве действительно фиксируется высокая температура ночью, настоящие «египетские ночи». И в течение недели ситуация продолжится», – сообщил он ТАСС.

До конца недели ночные температуры в столичном регионе будут в диапазоне +20...+22 градусов. Эта погодная картина повторяет прошлогодний июль, когда в центре европейской России царили аномально жаркие ночи, климатически схожие с египетскими.

Вильфанд ранее предупреждал о возвращении в Москву «египетских ночей» и отмечал, что летом температуры в регионе все чаще становятся нехарактерными для территории.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 10 июля в столице установлен температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ отметили плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.А в ночь на 9 июля в Москве температура воздуха

превысила аналогичные показатели в Сочи.