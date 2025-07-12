Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.9 комментариев
Патриарх Кирилл назвал Путина примером доброго христианина
Во время богослужения в Петербурге патриарх Кирилл подчеркнул, что открытое исповедание веры президентом Владимиром Путиным служит значимым примером для россиян.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в соборе Петропавловской крепости в Петербурге назвал президента России Владимира Путина примером для верующих, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Это важно для всего народа как добрый пример доброго христианина».
Патриарх отметил, что еще несколько десятилетий назад атеизм был официальной идеологией страны, однако Россия смогла преодолеть этот период и вернуться к религиозной жизни. Свидетельством этого, по словам Кирилла, стало массовое восстановление и строительство монастырей и храмов.
Он также напомнил, что, несмотря на попытки создать первое атеистическое государство в мире, эта политика не принесла результата. Глава Русской православной церкви подчеркнул, что теперь россияне свободно совершают богослужения в исторических соборах, не опасаясь преследований.
Затронув современную ситуацию, патриарх заявил, что сегодня Россия является «удивительным государством во всех отношениях», однако в западных странах наблюдаются негативные тенденции: «Сегодня в западных странах от бога отказываются. Храмы закрываются».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.
Патриарх Кирилл заявил, что попытки великих держав «задушить» Россию обречены на провал.