Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.10 комментариев
Патриарх Кирилл предрек провал попыток великих держав «задушить» Россию
Патриарх Кирилл заявил о ненависти «великих и сильных» держав к России из-за ее цивилизационного пути
Россия предлагает свой путь цивилизационного развития, что вызывает ненависть со стороны «великих и сильных» держав, которые пытаются «душить» ее, но успеха они не добьются, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Россия в каком-то смысле бросила вызов многим великим и сильным (державам). А что это за вызов? Это не вызов силы, не вызов, связанный с использованием или угрозой использования ядерного оружия. Нас ненавидят за то, что мы предлагаем иной, альтернативный путь цивилизационного развития», – приводит слова патриарха ТАСС.
В проповеди после окончания праздничного рождественского богослужения он подчеркнул, что на Западе прогресс часто сопровождается утратой нравственных основ, в то время как Россия, наоборот, стремится соединить науку и технологии с верой и культурой.
Патриарх Кирилл также отметил, что Россия пережила множество испытаний, что закалило ее народ. Он выразил надежду на благословение Бога для России, президента Владимира Путина, «воинства» и всех граждан.
«Ну, физически нас не очень душить удается – (пытаются это делать) клеветой различного рода, созданием неких блоков, направленных на то, чтобы ослабить Россию. Ничего не получится, потому что с нами Бог», – сказал патриарх.
Ранее, в рождественском видеообращении, он также подчеркнул важность любви и помощи на полях сражений и прифронтовых территориях. Он благословил добровольцев, помогающих пострадавшим, и поддержал пастырей, служащих в сложных условиях на Украине, передает
«Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало», –сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Позднее туда прибыл президент России Владимир Путин, который встречал Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве. Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих СВО.