Евросоюз пригрозил ввести ответные пошлины против США в августе

Tекст: Ольга Иванова

Европейский союз готов приступить к введению ответных мер против Соединенных Штатов в начале августа, если не будет достигнуто соглашение по торговым вопросам, передает Bloomberg. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила: «США направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться».

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз уже подготовил два пакета возможных ограничений против американских товаров. Она уточнила, что Брюссель продолжает рассчитывать на заключение торговой сделки с Вашингтоном до 1 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям. ЕС пообещал ввести ответные меры против США.