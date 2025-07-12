Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Мосбиржа заявила о готовности запустить фьючерс на биткоин
Мосбиржа заявила о готовности запустить фьючерс на биткоин при изменении регулирования
Московская биржа объявила о полной технической готовности к запуску фьючерса на биткоин при появлении необходимого регулирования.
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин на своем срочном рынке, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
Сейчас для квалифицированных инвесторов уже доступны торги фьючерсом на биржевой фонд от BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин, передает РИА «Новости».
Патрикеева отметила, что котировка этого инструмента равна цене одной акции ETF – от 60 до 70 долларов за одну акцию, из-за чего инвесторам приходится самостоятельно пересчитывать стоимость в биткоинах, что неудобно.
По словам Патрикеевой, биржа запускает биржевые инструменты строго в рамках действующего законодательства. Сейчас фьючерс на ETF – это компромиссный вариант, доступный согласно текущим правилам. Она добавила, что дизайн фьючерса на сам биткоин уже готов и биржа сможет запустить продукт при малейших изменениях в регулировании.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, доллар демонстрирует историческое падение на мировых рынках., при этом золото и биткоин выигрывают на фоне ослабления доллара.
Курс биткоина утром 11 июля достиг нового исторического максимума – более 118 тыс. долларов.