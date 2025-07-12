Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.11 комментариев
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Днем в Москве ожидается ухудшение погоды с грозами, кратковременным ливнем, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду, сообщил Комплекса городского хозяйства.
В субботу в Москве ожидается ухудшение погодных условий, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
По данным синоптиков, с 14.00 и до конца дня в городе пройдут кратковременные, а местами сильные дожди, возможны гроза и град. При грозе ветер может усиливаться до 15-20 метров в секунду.
Власти просят горожан соблюдать осторожность во время непогоды. В сообщении отмечается: «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили». Подчеркивается, что такие меры помогут избежать травм и повреждения имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.
Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Между тем Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре.