Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Tекст: Мария Иванова

В субботу в Москве ожидается ухудшение погодных условий, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, с 14.00 и до конца дня в городе пройдут кратковременные, а местами сильные дожди, возможны гроза и град. При грозе ветер может усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Власти просят горожан соблюдать осторожность во время непогоды. В сообщении отмечается: «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили». Подчеркивается, что такие меры помогут избежать травм и повреждения имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре.