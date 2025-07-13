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Блок «Победа» объявил о намерении подать документы на выборы в Молдавии 14 июля
Оппозиционный блок «Победа» решил принять участие в парламентских выборах Молдавии ради восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС.
Оппозиционный блок «Победа» намерен 14 июля подать документы в Центральную избирательную комиссию Молдавии для регистрации на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости». Согласно заявлению пресс-службы, политическая сила идет на выборы с целью восстановления отношений с Россией и развития сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
В сообщении блока подчеркивается: «Завтра (14 июля) наша команда подает документы в ЦИК для регистрации блока 'Победа' в качестве участника парламентских выборов. Мы идем на выборы как самостоятельная сила. Наша цель – освободить страну от режима, который привел ее к экономическому краху и бедности… Мы добиваемся восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС – это отвечает интересам Молдовы и отражает выбор большинства граждан. От их имени блок 'Победа' и идет на выборы».
Также пресс-служба уточнила, что «Победа» выступает против «насильственной европеизации Молдовы» и не поддерживает превращение страны «в колонию Брюсселя». В заявлении отмечается обеспокоенность возможным массовым оттоком жителей и желанием избежать войны.
Парламентские выборы пройдут 28 сентября. С 20 июня все избирательные блоки могут подавать документы для регистрации, а последний срок – 13 августа. Период предвыборной агитации начнется 29 августа и завершится 26 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер блока «Победа» Илан Шор на съезде в Москве заявил о намерении подать заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут осенью 2025 года.