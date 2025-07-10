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Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
США вновь начали отправлять вооружения Украине, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.
По данным Associated Press сейчас на Украину передают артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS. Ранее западные СМИ сообщали, что вооружения находились на складах в Польше. Когда именно грузы были направлены на Украину, не сообщается, передает ТАСС.
Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также сообщает о передаче Киеву указанных вооружений. При этом нет информации о том, «сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена», передает РИА «Новости».
«Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», – указывает Reuters.
Associated Press сообщает, что «по словам трех человек, знакомых с ситуацией», президент США Дональд Трамп «в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе» в поставках оружия Украине. Он заявил, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для систем Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.
Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке примут после изучения украинского запроса.