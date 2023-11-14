В Херсонской области создана рабочая группа по вопросам землеустройства и имущественных отношений

Группа займется мониторингом существующих проблем в данных сферах, в том числе и проработкой адресных обращений граждан, которые носят «системный характер». Участники вместе будут разрабатывать механизмы решений сложных вопросов и законопроекты, направленные на укрепление и развитие экономического потенциала области. Рабочая группа создана при сенаторе Херсонской области, секретаре регионального отделения партии «Единая Россия» Игоре Кастюкевиче, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Не так давно в Совете Федерации проходило совещание, на котором присутствовал руководитель Росреестра. Поднимались вопросы по новым регионам России, в том числе по Херсонской области. И вот по Херсонской области вопросов было много. По итогам совещания я вернулся в регион. И уже здесь были приглашены все руководители комитетов Херсонской областной Думы, руководители региональных Росреестра и Роскадастра. У нас произошло так называемое «боевое слаживание». Образовали рабочую группу», – сказал Кастюкевич.

В рабочую группу вошли председатели ряда комитетов и комиссий Херсонской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в думе Евгения Рубин, руководитель Филиала публично – правовой кампании Роскадастр по Херсонской области Сергей Плисов, руководитель управления Росреестра Херсонской области Василий Романов.



«Получил искреннее удовольствие. В части единения людей, которые находятся на территории Херсонской области. Сегодня руководящий состав принимает единую политику в части улучшения херсонских граждан. На совещании поднимались именно эти вопросы – как улучшить жизнь людей. Не для кого не секрет, что основным вопросом является отношение к недвижимости. Нормативно – правовое регулирование играет важнейшую роль в интеграционных процессах, – отметил Романов.

В интеграционном процессе особенности земельно – имущественных отношений являются одним из приоритетов. Поэтому, сейчас самая главная задача для участников рабочей группы – определить перечень тех документов, которые являются действующими. И тех, которые требуют корректировок и приведения в соответствие с законодательством РФ.

«Например, нам как воздух необходим закон об особенностях регулирования земельно – имущественных отношений в регионе. При составлении законопроекта по Херсонской области, мы неоднократно прибегали к помощи Донецкой и Луганской народных республик и Запорожья, тщательным образом изучили их законопроекты, чтобы сформировать свой. Это крайне важный документ, который позволит производить сделки с недвижимостью, земельными ресурсами и так далее», – рассказал Плисов.

Совещания будут еженедельными. Потому что сложных тем и вопросов очень много. Статус особой экономической зоны Херсонской области также нуждается в подкреплении законодательными инициативами в целях привлечения инвесторов в регион. Кроме того, у жителей тоже немало вопросов, которые касаются земельных отношений. В частности, возникают сложности при реализации жилищного сертификата, потому что не все продавцы внесли свое имущество в базу Росреестра. Участники группы планируют периодически устраивать дни юридических консультаций для херсонцев.