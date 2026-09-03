3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.0 комментариев
Системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, ликвидировав десять беспилотных летательных аппаратов над Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожили десять БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем блоге на платформе Max.
Накануне Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице.
Ранее системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.
Силы ПВО в августе нейтрализовали 8670 летевших к Москве дронов.