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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео

    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы

    Европа окончательно отказалась от дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Европейские лидеры заговорили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины и разместить на ее территории десятки тысяч военных. По мнению экспертов, «ястребиная» риторика Европы отражает настроения Вашингтона, который пока не добился успеха по урегулированию украинского конфликта. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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