Дмитрий Орехов
Как правильно сравнивать Россию и Запад
Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.
Сергей Миркин
Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность
Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.
Олег Хавич
Польша прямо назвала украинских националистов палачами
11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.