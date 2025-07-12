11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.

Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности Перейти в раздел

«Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности Перейти в раздел

Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности Перейти в раздел

Америка постепенно разжигает боевой запал Европы Европа окончательно отказалась от дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Европейские лидеры заговорили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины и разместить на ее территории десятки тысяч военных. По мнению экспертов, «ястребиная» риторика Европы отражает настроения Вашингтона, который пока не добился успеха по урегулированию украинского конфликта. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел