Биржевая цена серебра обрушилась до минимума прошлого года

Стоимость серебра на бирже упала ниже 60 долларов впервые с декабря 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерсов на драгоценный металл продемонстрировала заметное падение, передает РИА «Новости». Как следует из актуальных данных торгов, биржевой показатель опустился ниже 60 долларов за 31,1 грамма впервые с 9 декабря 2025 года.

На нью-йоркской бирже Comex цена июльских контрактов снизилась на 3,36% относительно уровня предыдущего закрытия. По состоянию на 14.18 по московскому времени стоимость составила 59,985 доллара за 31,1 грамма.

В целом котировки потеряли более 3% в ходе текущей сессии. Падение ниже отметки в 60 долларов зафиксировано впервые с начала декабря прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась ниже 75 долларов за тройскую унцию.

В конце января цена этого драгоценного металла впервые превысила отметку в 120 долларов.