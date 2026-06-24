Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Биржевая цена серебра обрушилась до минимума прошлого года
Стоимость серебра на бирже упала ниже 60 долларов впервые с декабря 2025 года
На нью-йоркской бирже котировки драгоценного металла потеряли свыше 3%, опустившись до минимальных значений за последние полгода.
Стоимость фьючерсов на драгоценный металл продемонстрировала заметное падение, передает РИА «Новости». Как следует из актуальных данных торгов, биржевой показатель опустился ниже 60 долларов за 31,1 грамма впервые с 9 декабря 2025 года.
На нью-йоркской бирже Comex цена июльских контрактов снизилась на 3,36% относительно уровня предыдущего закрытия. По состоянию на 14.18 по московскому времени стоимость составила 59,985 доллара за 31,1 грамма.
В целом котировки потеряли более 3% в ходе текущей сессии. Падение ниже отметки в 60 долларов зафиксировано впервые с начала декабря прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась ниже 75 долларов за тройскую унцию.
В конце января цена этого драгоценного металла впервые превысила отметку в 120 долларов.