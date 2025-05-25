Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает разрушать тщательно сконструированный его предшественником на посту президента и американскими СМИ образ украинских страдальцев.

Сначала в конце января (то есть сразу после прихода к власти) он отадл приказ о прекращении приема украинских заявок для участия в программе Uniting for Ukraine, дающей потенциальным беженцам двухлетнее убежище на территории США с правом на работу и учебу. Затем выгнал главу киевского режима Владимира Зеленского из Белого дома. После этого лишил финансирования государственные программы по дискредитации СВО (рассказывающие, например, сказки о якобы похищенных украинских детях или российских «военных преступлениях»).

Сейчас же его администрация намерена потратить почти 250 млн долларов, выделенных изначально для международной помощи, на «добровольную» депортацию сотен тысяч беженцев – в том числе украинцев с этим статусом, находящихся на территории США. А их по разным оценкам от 200 до 280 тысяч человек.

Программа предполагает выдачу им на руки 1 тысячи долларов и покупку авиабилетов в обмен на добровольное решение покинуть США. И это не благотворительность, а сокращение расходов.

Американское министерство внутренней безопасности посчитало, что средняя стоимость ареста, задержания и высылки иммигранта, незаконно находящегося в США, составляет 17 тыс. 121 доллар. Самодепортация же снизит эту стоимость примерно на 70%. Кроме того, «добровольная» депортация позволит избежать критики и юридических проблем с Международной организацией по миграции – структурой ООН, которая как раз и занимается беженцами и крайне неодобрительно относится к возвращению этих беженцев в места, где им может грозить гибель.

Конечно, номинально эта инициатива Трампа не направлена конкретно против украинцев. Нынешний президент США много раз говорил о том, что одной из главных задач своего президенства видит депортацию нелегальных мигрантов. Вот и сейчас в целевую группу инициативы по депортации входят не только украинцы, но еще и полмиллиона гаитянцев, а также афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.

Однако нужно понимать, что ни одна из этих групп беженцев не получала такой прессы, как украинская. Ни одна не виктимизировалась, в отношении них не культивировалось некое чувство вины и ответственности западной цивилизации.

Украинцы всегда были на особом положении – и сейчас Трамп фактически ставит их на один уровень с арабами. Более того, администрация дает понять, что период «добровольной» высылки с прощальной тысячей долларов в кармане может быть ограничен. При Байдене украинцы получили временный статус защиты (TPS), позволяющий им находиться на территории США. Пока что Трамп его не отозвал, но, по некоторым данным, уже летом может пойти на этот шаг.

В теории его планы по депортации украинцев могут и не реализоваться. Идея уже встретила серьезную критику внутри Соединенных Штатов. Правозащитники говорят, что планы Трампа бесчеловечны, они противоречат американским идеалам и ценностям.

Либеральные СМИ публикуют стенания украинских беженцев, не желающих возвращаться домой. Отдельные политики их поддерживают.

«Я хочу, чтобы эти люди тут оставались. Надо чтобы сначала закончилась война, и уж потом можно говорить о том, чтобы отправить их назад», – говорит большой друг киевского режима сенатор Линдси Грэм. Ну а юристы дают понять, что проект президента США несет в себе признаки нецелевого расходовании средств – деньги на депортацию будут, мол, браться из фондов, предназначенных как раз для поддержки беженцев и их переселения из опасных зон.

Однако если Трампу удастся реализовать свою инициативу, если он сможет дать старт процессу депортации (добровольной или принудительной – неважно) украинских беженцев, то тогда будет создан очень опасный для беженцев и украинского государства прецедент. Дело в том, что американскому примеру могут последовать и другие страны. В частности, Евросоюз.

Если в США сейчас живет менее 300 тысяч украинских беженцев, то в Европе их находится более 6,3 миллиона. Для стран наподобие Германии (принявшей 1,4 миллиона украинцев), Польши (1 миллион) или Чехии (400 тысяч, то есть 3-4% от населения этого маленького государства) данные беженцы представляют крайне серьезную проблему. Они создают серьезнейшее напряжение на рынках труда, недвижимости – а также вытягивают из национальных бюджетов средства на собственное содержание.

Что, в свою очередь, приводит к росту популярности местных националистов, поставивших депортацию нелегалов (что арабов, что украинцев) в качестве одного из столпов своих политических программ.

В Европе надеялись, что беженцы сами уедут по домам (например, после окончания боевых действий), однако быстро выяснилось, что не уедут. По некоторым оценкам, лишь около 40% беженцев планируют возвращаться домой. И это только на словах – не исключено, что на деле число возвращенцев в разрушенную, нищую и бесперспективную Украину будет и того меньше.

Выгнать их на Украину Европа сейчас не может – отдельным национальным инициативам мешают правозащитники, либеральное лобби и прочие моменты. Однако если США начнут депортацию со своей территории, то другие страны могут последовать их примеру.