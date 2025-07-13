Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь

Tекст: Ольга Иванова

Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.