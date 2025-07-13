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Мошенники лишили московских пенсионеров 17 млн рублей и авто
Пожилые супруги в Москве стали жертвами телефонной схемы и за 20 дней отдали мошенникам крупную сумму и автомобиль, поверив в легенду злоумышленников.
Преступники позвонили 75-летнему мужчине, представившись сотрудниками энергокомпании и предложив проверить электросчетчик. После разговора мужчина сообщил им код из смс, а затем услышал о якобы взломе аккаунта на госуслугах и списании средств. В панике он передал телефон супруге, которая начала общение с лжесотрудниками правоохранительных органов, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
Мошенники убедили женщину и ее мужа, что для доказательства своей невиновности нужно снять все сбережения и отдать курьерам для «резервирования» на безопасных счетах. Пенсионеры в течение 20 дней выдавали курьерам наличные. Женщина отдала свыше 6,4 млн рублей, мужчина – более 11 млн рублей, включая деньги от продажи автомобиля Nissan.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 17 млн рублей.
Когда супруги поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в полицию. Установление причастных к преступлению находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России появилась новая схема мошенничества с использованием вымышленного «Единого агрегатора госуслуг».
Эксперты заявили, что создание единой базы биометрических данных мошенников поможет эффективнее предотвращать преступления.