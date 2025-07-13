Если кто-то хочет называть Россию «наследием Орды», то что ж, пусть называют. Мы – наследники Орды, Алании, Скифии, Византии, мордвы, бурятов, якутов, чеченцев, татар, поморов… Просто Россия. Просто империя.0 комментариев
В Совфеде призвали сообщать о звонках «агрегатора госуслуг» полиции
Жители России столкнулись с новой мошеннической схемой: злоумышленники звонят от имени несуществующего «Единого агрегатора госуслуг» и требуют личные данные или перевод денег, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
По его словам, гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы при получении звонков от представителей так называемого «Единого агрегатора госуслуг», передает ТАСС. Шейкин заявил, что подобного сервиса не существует, и звонки поступают от мошенников.
Шейкин подчеркнул, что официальное взаимодействие с государственными органами происходит исключительно через портал госуслуг или приложения госструктур. Он добавил: «Ни ФСБ, ни полиция, ни налоговая не запрашивают данные по телефону и не предлагают перевести деньги. Никогда. Если вы получили подобное сообщение или звонок, положите трубку, зафиксируйте номер и сообщите в правоохранительные органы».
Мошенники, по словам сенатора, представляются сотрудниками госструктур или «цифровыми специалистами», ссылаются на действующее законодательство, пугают отключением доступа к важным сервисам, включая пенсионные выплаты и медицинские услуги. Иногда упоминают ФСБ, МВД или прокуратуру, утверждая, что возбуждено дело или есть подозрения в нарушении. Далее жертве предлагают пройти «подтверждение личности», перевести средства на «безопасный счет», установить приложение или передать банковские данные. Для создания доверия используются фейковые ссылки, поддельные документы и подмена номеров.
Сенатор добавил, что такие схемы становятся особенно актуальными на фоне новых цифровых регламентов, когда граждане не всегда успевают разобраться в изменениях. Он призвал сохранять критическое мышление и внимательно относиться к подобным звонкам в период цифровых перемен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало увеличение числа мошеннических действий против пожилых граждан России. ВТБ отметил рост случаев мошенничества при покупке авиабилетов.