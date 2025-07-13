Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.6 комментариев
ВСУ нанесли удар FPV-дроном по Шебекино, ранены пять человек
В Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.
У мирной жительницы – минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья, у четверых бойцов самообороны – баротравмы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Все раненые самостоятельно прибыли в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализацию никто из пострадавших не пожелал.
Глава региона посетил Шебекино с рабочей поездкой, он проехал по улицам, которые в последние дни часто подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. В храме Гладков пообщался с прихожанами, которые выразили обеспокоенность ситуацией и задали много вопросов о мерах безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гладков сообщил о внедрении нового алгоритма оповещения жителей Белгорода об атаках беспилотников.
За сутки на Белгородскую область совершили атаку более 130 дронов ВСУ.