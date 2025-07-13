Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.7 комментариев
Путин рассказал, что сохранит привычку гасить свет перед сном
Привычка выключать свет перед сном осталась с детства и связана с воспитанием родителей, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент подчеркнул, что не планирует расставаться с этим правилом, поскольку считает его неотъемлемой частью своей жизни, передает ТАСС.
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент России назвал главным «рецептом успеха» для страны сохранение традиционных ценностей и развитие передовой науки, а также объяснил, что противоречия между Россией и Западом связаны с различиями в подходах к вопросам суверенитета и национальной идентичности.