Путин назвал «рецепт успеха» для России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, России необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям развития, однако при этом опираться на традиционные ценности и исторический опыт страны, передает ТАСС.

Путин отметил: «Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о причинах противоречий между Россией и Западом. Президент Путин сообщил, что отказал во встрече делегации США после инцидента с хамством по отношению к российскому пограничнику. Патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина.