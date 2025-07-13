Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.2 комментария
Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.
Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.
Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.