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    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня

    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику

    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    10 июля 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин провел совещание по итогам учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны, передает ТАСС.

    «У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже – поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие», – отметил глава государства, открывая совещание.

    Путин подчеркнул, что несмотря на уход школьных преподавателей в отпуска, работа в сфере образования продолжается. По его словам, уже идут мероприятия по материально-технической подготовке к новому учебному сезону.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    11 июля 2025, 21:58 • Новости дня
    NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа

    Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.

    Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.

    Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,

    Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    11 июля 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья

    Путин поручил реализовать программу восстановления пострадавших регионов приграничья

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

    Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей, а также с участием Минобороны, МВД и МЧС разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов украинскими вооруженными формированиями и терактов, сообщает Кремль.

    В числе задач – организация взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, а также с волонтерскими и другими общественными организациями. Будет определен перечень и обеспечено финансирование первоочередных мер поддержки граждан, проживающих на пострадавших территориях, и организаций, ведущих там деятельность, в том числе за счет федерального бюджета.

    Особое внимание в поручениях уделено вопросам переселения граждан с пострадавших территорий, компенсации ущерба предприятием и возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, кабмин совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ и региональными властями примет меры по обеспечению безопасности детских лагерей и их инфраструктуры в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.

    Напомним, в течение ночи с 10 на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Из них 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской.

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    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

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    10 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России не посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, поскольку его рабочий график был расписан на другие мероприятия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин не планировал лично присутствовать на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает ТАСС.

    Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина на этот день был запланирован иной рабочий график. Он также отметил, что президент не всегда посещает подобные мероприятия, но многие члены правительства пришли проститься с бывшим министром.

    Прощание со Старовойтом состоялось в Центральной клинической больнице №1 Управделами президента в Москве и продолжалось два часа. По данным агентства, церемонию посетили минимум половина действующего правительства, среди них были вице-премьеры и министры.

    Похороны экс-министра назначены на 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге

    Песков также уточнил, что не может сообщить, присутствовал ли кто-то из представителей администрации президента на церемонии: «Здесь не бывает никакой обязаловки. Поэтому я просто не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», – сказал пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в Москве установили венок от президента России.

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    11 июля 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил открыть протезно-реабилитационные центры в округах России

    Путин поручил открыть десять протезно-реабилитационных центров до 2027 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральных округах России планируется к 2027 году открыть не менее десяти новых центров для комплексной реабилитации инвалидов и участников СВО.

    Президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году минимум десять современных протезно-реабилитационных центров, сообщает официальный сайт Кремля.

    Новые учреждения будут открыты на базе организаций Федерального медико-биологического агентства и сосредоточатся на помощи инвалидам, включая участников спецоперации на Украине.

    В поручении сказано, что реализация проекта будет проходить при содействии ФМБА, фонда «Защитники Отечества», госкорпорации «Ростех» и Паралимпийского комитета России. Центры должны обеспечивать комплексную реабилитацию и абилитацию по всем основным направлениям.

    Президент ожидает первый доклад о ходе выполнения поручения до 15 декабря 2025 года, далее отчеты будут представляться каждые полгода. Ответственными назначены Вероника Скворцова, Анна Цивилева и Сергей Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность создания условий для спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения и вернувшихся домой после СВО.

    В деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.

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    11 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Гладков назвал главную проблему Белгородской области

    Гладков назвал недостаточную рождаемость главной проблемой Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

    По его словам, по большинству национальных проектов область достигает необходимых показателей, однако демографический вопрос остается нерешенным. «Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> – увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей», – заявил Гладков, передает ТАСС.

    В марте в Росстате сообщили, что в первом квартале 2025 года в России зарегистрировали заметный прирост числа новорожденных и снижение разводов.

    Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что глобальные демографические изменения идут хуже всех пессимистических прогнозов, в ряде стран уже фиксируется сокращение населения, а численность людей на планете может не превысить 9 млрд человек.

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    11 июля 2025, 20:17 • Новости дня
    Путин поручил ввести поощрения для таксистов за перевозку инвалидов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин поручил разработать систему поощрений для таксистов и компаний за перевозку людей с инвалидностью к спортивным объектам.

    Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета РФ принять меры по повышению транспортной доступности спортивных объектов для инвалидов, передает Кремль.

    В перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 28 мая говорится о необходимости разработки системы стимулирования водителей такси и компаний за предоставление услуг инвалидам.

    «Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев в том числе развитие парка специализированных транспортных средств и создание», – сказано в опубликованном документе.

    Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью спецтранспортом, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей.

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    10 июля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин: Специальности в колледжах становятся все более интересными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программы обучения в средних специальных образовательных учреждениях становятся все более интересными, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

    В ходе обсуждения глава государства ответил на реплику министра просвещения Сергея Кравцова о росте интереса молодежи к колледжам и рабочим специальностям. Путин подчеркнул: «Интереснее становятся [специальности в колледжах]», передает ТАСС.

    В четверг Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки

    Новое слово в дипломатической практике внедрило американское руководство: теперь на встречу с Трампом приводят не одного, а целую группу лидеров других государств. Зачем президент США встречался с руководителями стран Западной Африки, каким образом оскорбил их – и почему это может вызвать для него проблемы внутри Соединенных Штатов? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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