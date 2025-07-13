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Российские ученые начали исследовать радиоактивность донных осадков в Арктике
Участники экспедиции исследуют донные отложения в западной части Арктики, чтобы оценить загрязнение радионуклидами и текущее радиоэкологическое состояние региона.
Ученые Арктического плавучего университета анализируют отложения для определения уровня загрязнения радионуклидами. Работы ведутся с борта научного судна «Профессор Молчанов», передает ТАСС.
«Донные осадки формируются из морских взвесей и выступают как аккумулирующая среда. Радиоактивность здесь – один из приоритетных загрязнителей, поскольку Арктика ранее подвергалась сильному воздействию радиации», – рассказал заведующий лабораторией экологической радиологии Евгений Яковлев.
Первоначальные исследования подобного рода начались в 2019 году и продолжились в рамках новых экспедиций. По словам Яковлева, Арктика становится чище, так как новых источников радиации не зафиксировано, но продолжается вынос радионуклидов из ледников, где они осаждались после испытаний на Новой Земле.
В этом году ученые уделяют особое внимание фронтальным зонам разгрузки ледников и зонам абляции, чтобы понять, сохраняется ли тенденция увеличения техногенной радиоактивности.
Экспедиция завершится 1 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые начали изучать гигантские вирусы, найденные в Арктике. Специалисты ранее обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные «зомби-вирусы».