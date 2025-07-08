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    8 июля 2025, 12:30 • Общество

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода.

    Некоторые истории нужно рассказывать с конца. В частности, прежде всего стоит упомянуть об инциденте, произошедшем 6 июля с танкером «Eco Wizard» в Усть-Луге. Танкер этот возит аммиак и в момент происшествия находился на закачке аммиака в танки.

    Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, произошла утечка аммиака, но «дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере и позволили обеспечить локализацию и сбор». «По причинам инцидента проводится проверка», сообщает глава региона. Западные источники, в частности, Financial Times, утверждают, что на танкере произошел взрыв.

    Что здесь важно? То, что аммиак – это опасный яд. Аммиак поражает органы дыхания, слизистую оболочку глаз, кожные покровы. Может вызвать смерть. Взрыв на аммиаковозе в момент подачи аммиака с утечкой этого газа – это заявка на теракт с сотнями пострадавших и десятками погибших.

    Этот пугающий инцидент не первый, в том числе на российской территории. Кратко перечислим предыдущие.

    Первым громким случаем стало затопление 23 декабря 2024 года российского сухогруза  в Средиземном море к югу от Картахены. Предполагаемая причина – три взрыва в машинном отделении.

    В конце января 2025 года в Средиземном море в результате взрыва пострадал танкер Seacharm. Владелец, компания Thenamaris в 2024 году три раза перевозила российскую нефть.

    Затем, 9 февраля произошла утечка мазута из танкера Koala (флаг Антигуа и Барбуда), находившийся в порту Усть-Луга. Он пришел из Средиземного моря и заходил там на Мальту. Причиной назывался «техногенный инцидент». 15 февраля взрыв повредил греческий танкер Seajewel опять же под флагом Мальты, принадлежащий все той же компании Thenamaris, в порту Савона-Вадо на севере Италии.

    Через несколько дней у берегов Ливии был поврежден танкер-химовоз Grace Ferrum (флаг Либерии), оператор – кипрская Cymare. Судно отправилось из порта Усть-Луга в Ленинградской области 12 января и затем заходило на Мальту. 26 марта, недалеко от порта Камчхон в Южной Корее произошел взрыв и пожар на российском рефрижираторном судне Crystal Asia. Несколько членов экипажа пострадали, один погиб.

    В марте же компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, подготовила отчет об атаках на танкеры, заходившие в российские порты. По оценке компании, минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины. Мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

    После этого, 30 июня на борту танкера Vilamoura компании TMS Tankers в Средиземном море близ берегов Ливии произошел мощный взрыв. Судно регулярно посещает российские порты, такие как Усть-Луга или Новороссийск.

    Financial Times пишет, что все эти инциденты могут быть связаны с действиями украинских спецслужб. Но не обязательно украинских. В любом случае, по мнению экспертов издания, это дело каких-либо государственных игроков, не каких-то террористических группировок. Точно так же, как «Северные потоки» не могли взорвать водолазы-любители.

    Можно добавить, что далеко не любое государство способно заниматься такими вещами чисто технически. Это должно быть государство, которое обладает специальными подводными диверсионными средствами – от боевых пловцов с их специфическим транспортом и носителями этого транспорта до необитаемых подводных аппаратов.

    Это государство присутствует в Средиземном море, возможно, имеет особые связи с Мальтой. Список таких стран очень короткий. Первое, что приходит в голову – Великобритания.

    По сути перед нами – попытка некоего государства (группы государств) диверсионными средствами ограничить российскую внешнюю торговлю. Но если до значимого экономического эффекта диверсионная война доведет еще не скоро, то локальную катастрофу с массовой гибелью людей можно получить когда угодно – что доказывает происшествие на борту «Eco Wizard» в Усть-Луге. Из того, как проводятся диверсии, видно, что жертв этот противник хочет избежать – но при этом не боится, если они все-таки будут.

    Россия официально ничего не говорит о том, какие меры предпринимаются для противодействия такого рода диверсиям. Однако нет сомнений, что эти меры уже присутствуют.

    Так, в мае министр обороны Финляндии заявлял, что выходящие из российских портов танкеры теперь сопровождают корабли ВМФ России. А не далее как в конце июня западные аналитики заявили о том, что два танкера, которые относят к т. н. «теневому флоту», прошли Ла-Манш синхронно с корветом ВМФ России «Бойкий». Сложно трактовать это иначе, нежели конвоирование. Можно также предположить, что уже сейчас идущие в Россию или из нее суда приходится осматривать под водой.

    Из происходящего напрашиваются как минимум три вывода. Во-первых, санкционные, экономические меры противодействия экспорту российских нефтепродуктов не дают результатов. Россия успешно преодолела санкции и реорганизовала морской нефтяной экспорт. Поэтому на Западе переходят к методам диверсионным.

    Во-вторых, сам факт диверсий, то есть скрытых нападений, за которые никто не берет ответственности, говорит о том, что Запад не желает открытого противостояния. Перед нами тайные операции. Кто бы ни был причастен к данного рода происшествиям, он делает вид, что не имеет к этому отношения – потому что открытое противостояние имеет совсем другую цену.

    Во-вторых, необъявленная диверсионная война против нашего экспорта – это серьезный вызов. На него необходим определенный и эффективный ответ, иначе нападения будут продолжаться и через какое-то время экспортная выручка по данным причинам действительно начнет снижаться. Конкретный виновник (виновники) должен быть найден и ему необходимо дать по рукам.

    В-третьих, возможно – и даже скорее всего – тоже тайными методами. Благо Россия тоже входит в число государств, имеющих соответствующие возможности.

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