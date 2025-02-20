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Взрывы повредили три танкера в Средиземном море за месяц
Reuters сообщило о повреждениях взрывами трех танкеров в Средиземном море за месяц
Три танкера в Средиземном море были повреждены взрывами за последний месяц, что стало первой подобной серией инцидентов в центральном Средиземноморье за несколько десятилетий, заявило Reuters.
Взрывы произошли на танкерах Seacharm, Grace Ferrum и Seajewel. Нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris, пострадал у турецкого порта Джейхан в конце января. Танкер Grace Ferrum для перевозки химических продуктов, шедший под флагом Либерии, был поврежден в феврале у берегов Ливии и нуждается в спасательной операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Итальянские СМИ сообщали, что на мальтийском танкере Seajewel в порту Савоны в Италии произошли два взрыва, оставившие пробоину на корпусе судна. Экипаж сообщил об инциденте во время выгрузки нефти 15 февраля. Причины всех взрывов остаются неизвестными.
Reuters заявило, что это «первые за последние несколько десятилетий» случаи повреждений невоенных судов взрывами в центральном Средиземноморье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году произошел взрыв на судне, которое находилось в Черном море близ дунайского рукава Сулина. В 2022 году произошел взрыв на борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга.