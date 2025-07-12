Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.

Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.