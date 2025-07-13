Как Чебурашка стал одним из главных страхов Прибалтики

Tекст: Никита Демьянов

Все последние дни в латвийском городе Резекне полиция ищет «нарушителя», оставившего букет цветов на месте, где до осени 2022-го стоял памятник советскому солдату, в народе ласково звавшийся «Алеша». Увы, «Алеша» стал жертвой развязанной в том году кампании вандализма, в ходе которой по всей Латвии снесли огромное количество монументов. Резекненцы любили своего «Алешу» и не хотели отдавать его; в защиту памятника высказался и мэр города Александр Барташевич. Но силы были неравны – скульптуру солдата демонтировали.

По действующим в Латвии законам возлагать цветы на места, где раньше стояли советские памятники, запрещено. И вот 9 июля полицейские обнаружили на месте, где раньше возвышался «Алеша», букет. Тут же был начат процесс по ст. 13.1 «Закона об административных наказаниях», предусматривающий «ответственность за использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления». Поэтому «виновнику», если его найдут, грозит крупный штраф.

В полиции по этому поводу подчеркивают: «Даже такие символические действия, как возложение цветов у объектов, связанных с агрессией, могут трактоваться как нарушение общественного порядка, особенно если они происходят в контексте чувствительной исторической памяти». Русскоязычные латвийцы задаются вопросом: «То есть очистить Латвию от нацистов, освободить узников концлагеря в Саласпилсе – это военная агрессия и военные преступления?» С точки зрения нынешних латвийских властей, все именно так.

А на днях сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор (недавно он был переизбран депутатом горсобрания Елгавы) сообщил, что полиция начала в его отношении административный процесс – за то, что он выставил в окне своего офиса поздравление с Днем Победы, портрет своего прадеда и куклу Чебурашки. Какой-то «патриот» усмотрел в этом идеологическую диверсию и доложил по инстанциям.

«Нормальных сотрудников полиции заставляют заниматься расследованием надуманных дел – и как раз в тот момент, когда там полная загруженность и нехватка сотрудников», – возмущается Пагор, знающий ситуацию в правоохранительных органах Латвии не понаслышке, поскольку раньше сам там работал. По его словам, «правящая элита никак не может понять, что подвиг наших дедов и прадедов у нас в крови и забыть его – предать себя и свою семью». На днях Пагора вызывали на допрос, куда он явился без «подельника» – Чебурашка остался мозолить глаза националистам на подоконнике «Русского союза Латвии».

Кстати говоря, придуманный писателем Эдуардом Успенским зверек неизвестной породы в Латвии подвергается репрессиям уже не впервые. Весной позапрошлого года кукольный театр Риги убрал из своего репертуара детский спектакль про Чебурашку и Крокодила Гену – под предлогом того, что эти персонажи используются в «российской военной пропаганде».

Из Прибалтики в последнее время неоднократно поступали новости о наказаниях, которым подвергали тех, кто прилюдно пел или слушал советские песни. Вот типовой случай: в июне прошлого года сотрудники Южно-Латгальского участка полиции призвали общественность сообщить данные девятерых человек, которые в общественном транспорте Даугавпилса пели песни, «восхваляющие военную агрессию и войну». Об их «преступлении» в полицию оперативно сообщил оказавшийся рядом «национальный патриот».

Двоих из девяти «нарушителей» быстро вычислили. Оказалось, что это были русские пенсионеры и пели они, дабы скоротать время в застрявшем в «пробке» автобусе, знаменитую песню «Катюшу» – почему-то ее латышские националисты ненавидят особенно сильно. По мнению полиции, исполнение песни, «прославляющей советскую армию и оккупационный режим, является грубым нарушением». Обоих пенсионеров приговорили к штрафу в 300 евро.

Минувшей весной пожилого жителя города Кохтла-Ярве Илью Маслякова приговорили к штрафу в 1 тыс. евро за то, что он выложил в соцсетях свое видео с исполнением песни «Алеша». Маслякова уличил в этом «преступлении» веб-констебль (сотрудник полиции, прочесывающий интернет на предмет «крамолы»), обнаруживший в видеоряде георгиевскую ленточку и красную звезду – оба символа в Эстонии строго запрещены. По словам Маслякова, видео он записал в 2019 году, когда звезды и георгиевские ленты еще не были вне закона. А марте этого года пенсионер решил поучаствовать в интернет-флешмобе, где исполнители из разных стран поют «Алешу». 23 марта он разместил в TikTok видео шестилетней давности, не обратив внимания, что там присутствуют запрещенные теперь в Эстонии символы.

А через некоторое время его вызвали к следователю и сообщили, что завели дело по ст. УК 151 ч.1 («Поддержка и оправдание международных преступлений, публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечества или военным преступлением»). Единственный доход Ильи – пенсия, и этот штраф стал мощным ударом по его бюджету. Правозащитник русской общины Эстонии Мстислав Русаков призвал соплеменников собрать деньги пенсионеру на выплату штрафа, подчеркивая, что для Маслякова будут важны каждые пять евро.

Призыв не остался неуслышанным – русские жители Эстонии начали скидываться, увидев в этом возможность хоть как-то оказать сопротивление режиму. В итоге всю сумму штрафа удалось собрать в кратчайшие сроки.

А недавно в Латвии наказали педагога Ольгу Соколову, работавшую воспитательницей в 225-м детском саду Риги. Женщина имела неосторожность выложить в соцсети видео, сделанное ею во время отпуска в Италии: в нем она рассуждала о том, что в этой стране многие понимают, хотя бы на приблизительном уровне, русский язык, а вот латышского никто не знает. Это видео стало предметом рассмотрения в муниципалитете Риги, где нашли, что после таких слов Соколова больше не может работать педагогом. «В своем видео она демонстрирует явное неуважение к нашей стране», – заявила профессор кафедры латышской и балтийской филологии Латвийского университета, бывший депутат Сейма Янина Курсите.

Соколову вынудили уволиться – и на нее в соцсетях обрушилась волна ненависти. Причем досталось и ее детям, известным в стране баскетболистам Родиону и Артуру Куруцу, членам сборной Латвии. От них теперь требуют, чтобы они покинули сборную, так как «не достойны играть за Латвию».

Националисты бесчинствуют в соцсетях совершенно безнаказанно – теперь они требуют даже не изгнания русских, а их убийств.

Вот, например, бывшая телеведущая, а ныне оппозиционный политик Наталья Абола выложила в социальной сети пост с критикой государственной русофобии – и к ней на страничку нахлынули разъяренные «нацики». Они всячески оскорбляли Аболу и желали ей смерти. Один из них, Гинтс Земитанс, призвал к «ликвидации» Аболы «силами народа». А некий Улдис Дундурс немногословно призвал отправить «всех русских в газовую камеру». По всем этим случаям были поданы заявления в полицию. По факту призыва отправлять русских в газовые камеры полиция начала, как там сообщили, «внутриведомственную проверку». Все остальные заявления отклонены.

Но под дамокловым мечом в Прибалтике живет не только явная, как выражаются националисты, «вата», но и «хорошие русские», пытающиеся доказать, что они совсем «свои». Поучительная история имела место в Литве, где свеженазначенного замминистра финансов Валентина Гаврилова уличили в страшном, по местным меркам преступлении – он ежегодно на День Победы ходил на Антакальнисское кладбище в Вильнюсе и возлагал цветы к могилам похороненных там советских солдат, погибших во время войны. Таким образом Гаврилов чтил память и собственных воевавших дедушек и бабушек. Когда это выяснилось, начался скандал и на чиновника обрушился шквал обвинений.

Гаврилов стал оправдываться: мол, он поздравлял знакомых в соцсетях с 9 мая раньше, но больше этого не делает. Однако последовал удар на добивание – у Гаврилова нашли личную страничку в запрещенной на территории Литвы российской соцсети «Вконтакте». Страница содержала советские песни, в том числе композиции военных лет. Министра заставили уйти в отставку.

Как известно, не так давно Сейм Латвии принял закон, ударивший по тем пожилым жителям страны, которым в 1991 году отказали в местном гражданстве. Они потом взяли российское гражданство и латвийские виды на жительство – против чего латвийские власти до 2022 года не возражали. Сейчас от этих людей под угрозой депортации требуют сдачи экзамена на предмет отличного знания латышского языка, а тех, кто экзамен не сдал, лишают бесплатной медицины и социальных выплат.

Юрист из Юрмалы Елизавета Кривцова, специализирующаяся на делах правозащиты, подала иск в Конституционный суд Латвии, пытаясь отменить несправедливый закон хотя бы в отношении одной из групп лиц, которым грозит выселение – тех, кто принял российское гражданство еще до 2003 года. 8 июля Кривцова сообщила, что суд отказал ей в возбуждении дела о массовом аннулировании видов на жительство. «Напомню: речь идет примерно пяти тысячах «лишенцев» – граждан РФ, лишенных постоянных ВНЖ, которые получили статус на заре независимости Латвии. Готовлю иск в Европейский суд по правам человека», – проинформировала правозащитница. В определении суд объясняет, почему отвергает иск: там согласны с выставленным русским пенсионерам требованием, что если они не хотят подвергнуться депортации, то обязаны показать высокий уровень знания латышского языка A2.

Аргумент «бабушка, трижды провалившая экзамен, точно его не сдаст» суд во внимание не принял – такую бабушку там приравняли к тем, кто вообще не предпринял никаких действий, чтобы сдать экзамен. «О том, что проблема не только в риске выдворения, но и в лишении государственной медицины и социальной помощи, в тексте судебного решения – ни слова. Ключевой посыл: проживание большого числа людей без знания латышского языка создает столь серьезную угрозу государству, что высылка пожилых и больных признается допустимой», – констатирует Елизавета Кривцова.

Правозащитница искренне поражается этому вердикту, ведь массовые выдворения из Латвии проживших там всю жизнь стариков наносят ущерб репутации государства – они бьют по его имиджу и политически невыгодны. Однако иррациональная ненависть к русским важнее элементарных доводов разума.