  • Кабмин одобрил проект федерального бюджета на три года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    Половина поставленных Данией Киеву танков имеет дефекты
    Названы основные параметры российского бюджета на ближайшую трехлетку
    Глава Минэкономразвития назвал рост ВВП России в этом году
    Ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые
    Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО
    Премьер Украины предложил возвести оборонительную линию по всему фронту
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    5 комментариев
    22 сентября 2023, 19:00

    Латвия готовит русским старикам голодную смерть

    Латвийские власти назвали сроки насильственной депортации граждан России

    Латвия готовит русским старикам голодную смерть
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    Тысячи русских пенсионеров изгоняют из Латвии. Помимо высылки эти люди столкнулись с другой, даже более страшной угрозой – умереть чисто физически от голода, поскольку прекратилась выплата им пенсий. Речь идет о глубоких стариках, проживших в этих местах всю свою жизнь, но националисты яростно требуют не делать этим «оккупантам» никаких поблажек.

    В четверг было названо точное количество граждан России – главным образом глубоких стариков, которые уже вскоре должны будут подвергнуться из Латвии насильственной депортации. До конца ноября Латвию, возможно, придется покинуть 3541 гражданину России, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), ссылаясь на закон об иммиграции.

    Все дело в том, что в этом году Латвия аннулировала постоянные виды на жительство 20 тыс. граждан РФ. Это бывшие латвийские неграждане, которым в 1991 году было отказано в ее гражданстве, и они взяли российское. Их поставили перед условием: если они хотят возобновить латышский ВНЖ, то обязаны заново сдать экзамен по госязыку (все эти люди сдавали языковые экзамены еще в 1990-х, но выйдя на пенсию и общаясь в своем кругу, латышский язык подзабыли).

    В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. Экзамен – особенно письменная его часть – оказался весьма трудным. С первого раза сдать его смогли 39% обратившихся, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.

    «Пусть наконец-то заговорит на латышском!»

    В числе тех, кому грозит депортация, оказалась бабушка известного в стране хоккеиста, члена национальной сборной Латвии Артура Шилова. Шилов – один из тех, кому принадлежит главная заслуга в том, что в мае этого года Латвийская Республика сотворила сенсацию, взяла третье место на чемпионате мира по хоккею. Артура считают идеальным примером «интегрированного русского» – он свободно говорит на латышском и называет себя патриотом Латвии.

    А вот его бабушка, гражданка РФ, языкового экзамена сдать не сумела. В связи с чем журналистка из Даугавпилса Ольга Петкевич напомнила латышам, что Шилов смог прославить Латвию в том числе и потому, что в свое время его бабушка со своей российской пенсии оплачивала тренировки и хоккейную экипировку своего внука. Сейчас же она вместе с еще тысячами пожилых людей оказалась зачислена в «рашистскую чуму», которую призывают искоренить… Фактически русских стариков таким образом выгоняют с родной земли, из домов, мест, которым они отдали десятилетия.

    Довод Петкевич, впрочем, не произвел впечатления на националистическую массу. Их мнение выразил известный в стране публицист Армандс Пуче. Он заявляет, что у бабушки хоккеиста не должно быть никаких преимуществ: «Мы, латыши, не обменяем латышский язык на хоккейных вратарей! Это не бартер, даже если этот знаменитый внук попросит занести его родственницу в Красную книгу – в число особо охраняемых видов... Пусть идет и сдает экзамен по языку, пока не сдаст. Пусть она наконец-то заговорит на латышском языке!»

    Дабы подправить имидж…

    В какой-то момент латвийские политики спохватились: массовая высылка стариков может негативно сказаться на международном имидже государства. Поэтому решено было предоставить поблажки. Были одобрены поправки к «Закону об иммиграции», которые предусматривают продление срока экзаменов по языку для граждан России на два года. Однако они распространяются лишь на тех, кто уже «проявил инициативу по сдаче экзамена», но не справился с ним, а также на тех, кто не сдавал экзамен «по уважительным причинам».

    Тем же, у кого «уважительных причин» нет, и они не пытались сдать экзамен, объявлено, что они «не имеют права проживать в Латвии» и должны будут покинуть ее. УДГМ сообщило, что в ближайшие дни 3541 человек получит предписание покинуть Латвию до 30 ноября 2023 года. Речь идет о тех, кто даже не сделал попытки записаться на экзамены. Было объявлено, что государство прекращает выплачивать этим людям пенсии.

    И именно в связи с пенсиями на россиян в Латвии обрушилась новая беда. Свои скромные пенсии они частично получают от латвийского государства, частично – от РФ. И вот в сентябре люди стали сообщать, что не получили очередного платежа из России.

    «Пока нет такой информации, что деньги поступили. Но в любом случае с обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы деньги пришли и были переведены на счета наших пенсионеров, имеющих паспорта РФ и обладающих правом получать пенсию», – заявил латвийский экс-парламентарий Андрей Клементьев. Бывший депутат Сейма уверяет, что лично связался с латвийским министерством благосостояния, и там его заверили, что в данном случае местные чиновники ни при чем – якобы они мониторят счета и ждут поступления средств.

    В свою очередь посольство России в Латвии сообщило, что Фонд пенсионного и социального страхования РФ направил предназначающиеся россиянам денежные средства еще в середине августа 2023 года. Однако по неизвестной причине данная транзакция не получила одобрения банка-корреспондента, до латвийской стороны финансовые средства не дошли.

    Под угрозой – самые беспомощные

    Ситуацию попыталась прояснить и журналистка Ольга Петкевич. «Вкратце: деньги, скорее всего, зависли в каком-то корреспондентском (читай: посредническом) банке, и, что меня больше всего пугает, такого прежде никогда не случалось. Соответственно, никто не может сказать, разрешится ли эта ситуация и когда», – отмечает Петкевич.

    Видя такое положение дел, по-настоящему забеспокоились и те латвийские русские, которые имеют статус местных граждан и неграждан. Глядя на то, как власти «разбираются» с гражданами РФ, люди опасаются, что следующие в очереди – неграждане. А там чиновники могут добраться и до «неправильных» граждан-«инородцев», которых заставят доказывать свою «лояльность» какими-либо изощренными методами. «Дожили. Скоро и нас лишат гражданства, а соответственно, и пенсий, и медобслуживания. Потому что не там родились, соответственно, не достойны быть латвийскими гражданами. Ждем», – пишут в соцсетях латвийские граждане русской национальности.

    В любом случае остается вопрос о тех трех с половиной тысячах человек, которые так и не пришли на сдачу экзаменов и теперь им грозит депортация. Почему они предпочли так поступить? Некоторые, судя по всему, с самого начала решили избавить себя от унижений (ведь помимо языкового экзамена нужно еще заполнить изощренную анкету на предмет доказательств «лояльности») и уехали в РФ – это, главным образом, те, у кого есть родственники в России, согласившиеся принять у себя беженцев из Латвии и помочь им хотя бы на первых порах.

    Но есть и другая категория невольных «отказников» – это совсем беспомощные люди. Недавно жительница Латвии Римма Геллер распространила в соцсетях сообщение следующего содержания: «Народ! Требуется общая помощь! В Риге, в Болдерае (один из рижских районов – прим. ВЗГЛЯД.) живет человек – Крылов Валерий Сергеевич. Ему 82 года, после перенесенного инсульта плохо передвигается. Гражданин России. Понятия не имел ни о какой сдаче экзаменов и возможной депортации. Нигде не регистрировался, никуда не записывался на сдачу экзаменов и т. д. После моего разговора с ним обратился к дочери с просьбой помочь ему разобраться в этом вопросе. Дочь пообещала собрать ему чемодан в дорогу и отправить с Богом. Народ! Помогите, пожалуйста, старику!»

    Какие данные можно почерпнуть из этого обращения – помимо информации об оскотинившейся дочери (бывают, увы, и такие), которой наплевать на своего престарелого отца? В интернете уже появились видеоролики, на которых на экзамены по латышскому языку несут беспомощных инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться.

    Ну а большинство так и не обратившихся за переоформлением латвийского ВНЖ – одинокие беспомощные старики, которые, как говорится, ни сном ни духом. Человек может жить в сельской глуши месяцами и толком не знать, что происходит вокруг: российские телеканалы отключили, а латвийских он не смотрит.

    Хотя возраст в 75 лет избавляет от необходимости сдачи языкового экзамена, остается необходимость записаться на прием в УДГМ, выстоять там очередь, подать заявление, заполнить анкеты, подготовить пакет документов – и только после этого получить документ, обеспечивающий возможность доживания в родных краях. А если нет ВНЖ, то человек теряет право на получение пенсии, на медобслуживание – то есть обрекается на медленную голодную смерть.

    Главное
    Минобороны опровергло гибель военного при атаке на Севастополь
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию
    В России снизилась преступность в общественных местах
    Российские войска за сутки уничтожили два танка Leopard
    Парламенты Венгрии и Турции не захотели обсуждать вопрос членства Швеции в НАТО
    Ветеринар спасла съевшую килограмм щебня корги
    Эксперт объяснил задачу госсервиса подбора имени для ребенка

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»

    «Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось». Западные СМИ, политики и военные эксперты подводят итоги украинского контрнаступления, и уже можно сказать, что их общая тональность – разочарование. Лучше всего это выразили высказывания Илона Маска и Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............