Латвия готовит русским старикам голодную смерть

Латвийские власти назвали сроки насильственной депортации граждан России

Tекст: Никита Демьянов

В четверг было названо точное количество граждан России – главным образом глубоких стариков, которые уже вскоре должны будут подвергнуться из Латвии насильственной депортации. До конца ноября Латвию, возможно, придется покинуть 3541 гражданину России, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), ссылаясь на закон об иммиграции.

Все дело в том, что в этом году Латвия аннулировала постоянные виды на жительство 20 тыс. граждан РФ. Это бывшие латвийские неграждане, которым в 1991 году было отказано в ее гражданстве, и они взяли российское. Их поставили перед условием: если они хотят возобновить латышский ВНЖ, то обязаны заново сдать экзамен по госязыку (все эти люди сдавали языковые экзамены еще в 1990-х, но выйдя на пенсию и общаясь в своем кругу, латышский язык подзабыли).

В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. Экзамен – особенно письменная его часть – оказался весьма трудным. С первого раза сдать его смогли 39% обратившихся, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.

«Пусть наконец-то заговорит на латышском!»



В числе тех, кому грозит депортация, оказалась бабушка известного в стране хоккеиста, члена национальной сборной Латвии Артура Шилова. Шилов – один из тех, кому принадлежит главная заслуга в том, что в мае этого года Латвийская Республика сотворила сенсацию, взяла третье место на чемпионате мира по хоккею. Артура считают идеальным примером «интегрированного русского» – он свободно говорит на латышском и называет себя патриотом Латвии.



А вот его бабушка, гражданка РФ, языкового экзамена сдать не сумела. В связи с чем журналистка из Даугавпилса Ольга Петкевич напомнила латышам, что Шилов смог прославить Латвию в том числе и потому, что в свое время его бабушка со своей российской пенсии оплачивала тренировки и хоккейную экипировку своего внука. Сейчас же она вместе с еще тысячами пожилых людей оказалась зачислена в «рашистскую чуму», которую призывают искоренить… Фактически русских стариков таким образом выгоняют с родной земли, из домов, мест, которым они отдали десятилетия.

Довод Петкевич, впрочем, не произвел впечатления на националистическую массу. Их мнение выразил известный в стране публицист Армандс Пуче. Он заявляет, что у бабушки хоккеиста не должно быть никаких преимуществ: «Мы, латыши, не обменяем латышский язык на хоккейных вратарей! Это не бартер, даже если этот знаменитый внук попросит занести его родственницу в Красную книгу – в число особо охраняемых видов... Пусть идет и сдает экзамен по языку, пока не сдаст. Пусть она наконец-то заговорит на латышском языке!»

Дабы подправить имидж…

В какой-то момент латвийские политики спохватились: массовая высылка стариков может негативно сказаться на международном имидже государства. Поэтому решено было предоставить поблажки. Были одобрены поправки к «Закону об иммиграции», которые предусматривают продление срока экзаменов по языку для граждан России на два года. Однако они распространяются лишь на тех, кто уже «проявил инициативу по сдаче экзамена», но не справился с ним, а также на тех, кто не сдавал экзамен «по уважительным причинам».

Тем же, у кого «уважительных причин» нет, и они не пытались сдать экзамен, объявлено, что они «не имеют права проживать в Латвии» и должны будут покинуть ее. УДГМ сообщило, что в ближайшие дни 3541 человек получит предписание покинуть Латвию до 30 ноября 2023 года. Речь идет о тех, кто даже не сделал попытки записаться на экзамены. Было объявлено, что государство прекращает выплачивать этим людям пенсии.

И именно в связи с пенсиями на россиян в Латвии обрушилась новая беда. Свои скромные пенсии они частично получают от латвийского государства, частично – от РФ. И вот в сентябре люди стали сообщать, что не получили очередного платежа из России.

«Пока нет такой информации, что деньги поступили. Но в любом случае с обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы деньги пришли и были переведены на счета наших пенсионеров, имеющих паспорта РФ и обладающих правом получать пенсию», – заявил латвийский экс-парламентарий Андрей Клементьев. Бывший депутат Сейма уверяет, что лично связался с латвийским министерством благосостояния, и там его заверили, что в данном случае местные чиновники ни при чем – якобы они мониторят счета и ждут поступления средств.

В свою очередь посольство России в Латвии сообщило, что Фонд пенсионного и социального страхования РФ направил предназначающиеся россиянам денежные средства еще в середине августа 2023 года. Однако по неизвестной причине данная транзакция не получила одобрения банка-корреспондента, до латвийской стороны финансовые средства не дошли.

Под угрозой – самые беспомощные

Ситуацию попыталась прояснить и журналистка Ольга Петкевич. «Вкратце: деньги, скорее всего, зависли в каком-то корреспондентском (читай: посредническом) банке, и, что меня больше всего пугает, такого прежде никогда не случалось. Соответственно, никто не может сказать, разрешится ли эта ситуация и когда», – отмечает Петкевич.

Видя такое положение дел, по-настоящему забеспокоились и те латвийские русские, которые имеют статус местных граждан и неграждан. Глядя на то, как власти «разбираются» с гражданами РФ, люди опасаются, что следующие в очереди – неграждане. А там чиновники могут добраться и до «неправильных» граждан-«инородцев», которых заставят доказывать свою «лояльность» какими-либо изощренными методами. «Дожили. Скоро и нас лишат гражданства, а соответственно, и пенсий, и медобслуживания. Потому что не там родились, соответственно, не достойны быть латвийскими гражданами. Ждем», – пишут в соцсетях латвийские граждане русской национальности.

В любом случае остается вопрос о тех трех с половиной тысячах человек, которые так и не пришли на сдачу экзаменов и теперь им грозит депортация. Почему они предпочли так поступить? Некоторые, судя по всему, с самого начала решили избавить себя от унижений (ведь помимо языкового экзамена нужно еще заполнить изощренную анкету на предмет доказательств «лояльности») и уехали в РФ – это, главным образом, те, у кого есть родственники в России, согласившиеся принять у себя беженцев из Латвии и помочь им хотя бы на первых порах.

Но есть и другая категория невольных «отказников» – это совсем беспомощные люди. Недавно жительница Латвии Римма Геллер распространила в соцсетях сообщение следующего содержания: «Народ! Требуется общая помощь! В Риге, в Болдерае (один из рижских районов – прим. ВЗГЛЯД.) живет человек – Крылов Валерий Сергеевич. Ему 82 года, после перенесенного инсульта плохо передвигается. Гражданин России. Понятия не имел ни о какой сдаче экзаменов и возможной депортации. Нигде не регистрировался, никуда не записывался на сдачу экзаменов и т. д. После моего разговора с ним обратился к дочери с просьбой помочь ему разобраться в этом вопросе. Дочь пообещала собрать ему чемодан в дорогу и отправить с Богом. Народ! Помогите, пожалуйста, старику!»

Какие данные можно почерпнуть из этого обращения – помимо информации об оскотинившейся дочери (бывают, увы, и такие), которой наплевать на своего престарелого отца? В интернете уже появились видеоролики, на которых на экзамены по латышскому языку несут беспомощных инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться.

Ну а большинство так и не обратившихся за переоформлением латвийского ВНЖ – одинокие беспомощные старики, которые, как говорится, ни сном ни духом. Человек может жить в сельской глуши месяцами и толком не знать, что происходит вокруг: российские телеканалы отключили, а латвийских он не смотрит.

Хотя возраст в 75 лет избавляет от необходимости сдачи языкового экзамена, остается необходимость записаться на прием в УДГМ, выстоять там очередь, подать заявление, заполнить анкеты, подготовить пакет документов – и только после этого получить документ, обеспечивающий возможность доживания в родных краях. А если нет ВНЖ, то человек теряет право на получение пенсии, на медобслуживание – то есть обрекается на медленную голодную смерть.