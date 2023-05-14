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Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Латышскую русофобию вылечат гастарбайтеры

Латвия будет вынуждена открыть двери для трудовых мигрантов Julius Kalinskas/Reuters
На улице русских Латвии праздник - президент страны и лютый русофоб Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок. Уход Левитса фактически означает крах фактически нацистской концепции «Латвии для латышей». А все потому, что спасти Латвию - и особенно ее пенсионеров - могут только мигранты. Например, африканцы. Каким же образом? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Латвия будет вынуждена открыть двери для трудовых мигрантов
    		  
    14 мая 2023, 10:08
    Фото: Julius Kalinskas/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    На улице русских Латвии праздник - президент страны и лютый русофоб Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок. Уход Левитса фактически означает крах фактически нацистской концепции «Латвии для латышей». А все потому, что спасти Латвию - и особенно ее пенсионеров - могут только мигранты. Например, африканцы. Каким же образом?

    Главным политическим событием этой недели в Латвии стало сообщение о том, что ее нынешний президент Эгил Левитс не будет выставлять свою кандидатуру на очередных выборах главы государства, назначенных на начало июня. Это известие от души порадовало латвийцев – Левитс является самым непопулярным президентом за всю историю Латвийской Республики.

    Давай, до свидания!

    Причины непопулярности Эгила Левитса в среде русскоязычной общины, составляющей более 35% населения Латвии, более чем понятны. Ведь этот еврей по отцу, сын бывшего советского уполномоченного, помогавшего в 1940 году национализировать в пользу коммунистической власти рижские предприятия, выбрал своим средством пути наверх латышский национализм.

    И националистом и русофобом он стал столь жестким, что нечасто встретишь и среди чистокровных латышей.  Еще в 1991 году Эгил Левитс помогал разрабатывать латвийский закон о гражданстве, по которому свыше 700 тысяч русскоязычных жителей республики оказались в невиданном на тот момент статусе «неграждан». Именно Левитс годы спустя занимался разработкой преамбулы к конституции государства, призванной закрепить принцип «Латвии для латышей».

    А когда он в 2019 году стал президентом, то при его правлении произошел масштабный погром культурного наследия русской общины Латвии: в частности, были демонтированы 124 памятника советским воинам. При Левитсе был принят закон об окончательном изгнании русского языка из школ и детских садов, в которые ходят представители местных нацменьшинств.

    Эгил Левитс прославился тем, что даже в годы пандемии Covid-19 и всеобщего карантина не уставая долбил одно и то же: в Латвии должны жить только латыши. А те представители нацменьшинств, которые не собираются уезжать, обязаны ассимилироваться. «Национальная» тема заменила ему все на свете – ни о чем другом президент с таким энтузиазмом не рассуждал.

    И когда 10 мая стало известно, что он не собирается выставлять на президентских выборах свою кандидатуру на второй срок, русских жителей Латвии охватил восторг. Люди открывали шампанское, поздравляли друг друга в соцсетях и высказывали пожелание, чтобы Левитс прослушал песню группы «Ленинград» – «Дорожная». Все говорили о том, что кем бы ни окажется преемник Левитса, вряд ли он сравнится с «ненавистным Эгилом» по степени вредности.

    Но факт почти столь же высокой его непопулярности у этнических латышей гораздо более интересен. Этот персонаж запомнился своим неприятным пафосом, высокомерным отношением к окружающим и нелепыми высказываниями – типа его фразы от 8 декабря 2020 года: «У тех людей, которые умерли от ковида, разумеется, не будет Рождества». Левитса обвиняли в том, что он, сдвинувшись на своей борьбе за «латышскость», не хочет видеть реальных проблем возглавляемого им государства. В итоге рейтинги от марта 2023 года показали, что деятельность Эгила Левитса на посту президента одобряют лишь 27 процентов жителей страны – столь низких результатов ни у кого из его предшественников еще не было.

    Жестокая реальность

    Президента в Латвии выбирает не народ, а депутаты парламента. В течение последнего времени доносились слухи о том, что Левитс может и не набрать большинства депутатских голосов, гарантирующего переизбрания. И его отказ от борьбы выглядит символично – возможно, это сигнал к тому, что концепция «латышской Латвии» больше не будет навязываться всеми силами.

    И тут стоит вспомнить недавнее заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. В системе латвийского политикума Кариньш, пожалуй, является куда более весомой фигурой, чем Левитс. Он возглавил правительство еще до того, как Левитс стал президентом – и поставил рекорд для Латвии по сроку пребывания в премьерской должности.

    Кариньш предупредил, что перед государством остро стоит проблема нехватки рабочих рук. Поэтому предстоит делать выбор – или в очередной раз повышать пенсионный возраст (предыдущее повышение составило 65 лет), либо завозить работников из-за рубежа.

    Об этой неприятной для латышей «развилке» Кариньш рассуждает не первый год. Еще в 2019-м он говорил: «Число жителей Латвии ежегодно сокращается на 7-8 тысяч человек. Это происходит как из-за отрицательного сальдо рождаемости и смертности, так и из-за эмиграции». Уже тогда Кариньш призывал срочно начинать думать о том, как компенсировать нехватку рабочей силы в стране: «Лично я уверен, что нужно способствовать  «умному» ввозу рабочей силы по разработанным правительством правилам».

    За прошедшие четыре года проблема стала еще более острой. Понятно, что латышские националисты (сгруппировавшиеся в основном в рядах коалиционной партии Национальное объединение), выразителем чаяний которых является Эгил Левитс, реагируют на предложения о ввозе гастарбайтеров зубовным скрежетом. Как отмечает латвийский политолог Данута Дембовская, многие еще не догадывались, что вопрос стоит очень жестко – «ввозим разноязыкую рабочую силу или же сами сдохнем у станка на восьмом десятке».

    Дембовская добавляет: «Напугав народ такой перспективой, Кариньш выдвинул фактически ультиматум: либо будем работать до кончины, либо смиримся с тем, что придется открывать страну для иностранной рабочей силы, поскольку это единственный способ обеспечить пенсиями старшее поколение. Впервые в риторике Кариньша обозначена социально-экономическая цена национализма в стране падением численности населения. И дан намек на то, что одна коалиционная политическая сила противится открытости рынка труда, и это сила – несомненно Нацобъединение».

    По словам Дембовской, Кариньш не мог не понимать, что «выдвинутый им ультиматум – очередное повышение пенсионного возраста или открытие рынка труда для рабочей силы – плохо вписываются в концепцию Левитса о «латышской Латвии».

    Уже известен кандидат в президенты от «Нового Единства» – нынешний министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По поводу этой кандидатуры Дембовская отмечает: «Ринкевич представляет, вероятно, более модернистское и либеральное крыло «Нового Единства». Также Дембовская напоминает, что в прошлом году глава МИДа выступил с призывом создавать в Латвии «политическую нацию» с участием местных русских.

    Вымирание или чужая кровь?

    В настоящее время в Латвийской Республике официально проживает 1,89 млн жителей – почти на миллион меньше, чем в 1991 году. Eurostat полагает, что в 2050 году в ЛР будет насчитываться 1,47 млн жителей, в 2085 году – 1,18 млн, а в 2100 году – менее 1,17 млн. Так что вопрос восполнения недостатка рабочей силы перед Латвией, как и перед другими государствами Евросоюза, стоит нешуточный.

    Встает, однако, и другой вопрос: а откуда именно Латвия может завозить рабочие руки? Ответ, в принципе, понятен – с Украины. Латвия хоть и не самая благополучная, но все же страна Евросоюза. Тем более, что в прошлом году в этом государстве и так осело свыше 40 тысяч украинских беженцев.

    Еще один вариант – приезжие из третьего мира, стран Африки и Азии. Пока что Латвия встречает таких пришельцев крайне недружественно, но ведь все можно изменить. Пока что проблема заключается в том, что в Латвии действуют суровые правила, регламентирующие ввоз рабочей силы из стран, не входящих в состав Евросоюза.

    Бизнесмены много лет просят государство либерализовать эти правила, но получают жесткий отказ. Журналист рижской газеты «Сегодня» Григорий Антонов высказывает сожаление о том, что латвийские власти до сих пор так и не задействовали мощный рычаг, которым работают в странах Европы – миграцию.

    «Правительство ЛР может радикально улучшить демографию в стране буквально за неделю и это им вообще ничего, ни копейки не будет стоить. Достаточно законодательно либерализовать для предпринимателей завоз рабочей силы, в которой они так давно и так отчаянно нуждаются. Бизнесмены все остальное сделают за свой счет. Так сделали в Германии, Франции, Нидерландах и во всех других странах Европы, перед которыми – у кого раньше, у кого позже – встала экзистенциальная дилемма. Или отказаться от экономического роста в силу нехватки рабочих рук, вызванной низкой рождаемостью, или отказаться от расовой чистоты, позволив поселиться у себя менее притязательным жителям Азии и Африки», – отмечает Антонов.

    Он признает, что чужаки привезли с собой новые проблемы, но зато своим трудом помогли остановить снижение уровня жизни. «Поступившись чистотой крови, европейцы оказались в выигрыше. Альтернатива ведь куда печальней – медленное вымирание в беднеющих государствах. Пока Латвия идет именно этим путем. Ради чего?», – задается вопросом Антонов.


    Не исключено, что в скором будущем Латвия будет вынуждена упростить трудовую миграцию. Националисты будут негодовать, но экономический аргумент перевесит. А новый президент, пришедший на смену Эгилу Левитсу, постарается объяснить народу, что, мол, «так надо». Ведь единственный другой вариант – стагнация, загнивание и путь в никуда. А вместе с отмиранием концепции «Латвия для латышей» так или иначе будет снижаться и русофобия.
     
     
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