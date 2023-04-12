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Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

14 лучших русских публицистов Латвии отправлены под суд – им грозит до четырех лет тюрьмы Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Риге стартовала серия процессов против 14 журналистов. Суть обвинения: подсудимые писали заметки для агентства «Россия сегодня», а поскольку его возглавляет Дмитрий Киселев, который под санкциями – значит, журналисты нарушали режим санкций. Звучит нелепо? Но это факт. Каждый рискует сесть на четыре года. Но почему латвийская Фемида решила разбираться с каждым из 14 журналистов поодиночке? Подробности...
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    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    14 лучших русских публицистов Латвии отправлены под суд – им грозит до четырех лет тюрьмы
    		  
    12 апреля 2023, 13:32
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    В Риге стартовала серия процессов против 14 журналистов. Суть обвинения: подсудимые писали заметки для агентства «Россия сегодня», а поскольку его возглавляет Дмитрий Киселев, который под санкциями – значит, журналисты нарушали режим санкций. Звучит нелепо? Но это факт. Каждый рискует сесть на четыре года. Но почему латвийская Фемида решила разбираться с каждым из 14 журналистов поодиночке?

    В Рижском суде во вторник начались слушания по делу журналистов, сотрудничавших с интернет-изданиями Sputnik и Baltnews. Журналистов обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса Латвии – нарушение санкций Евросоюза. Обвинение считает, что журналисты «осознанно и из корыстных побуждений предоставили хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкциями». Как напоминает Sputnik, наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

    Дело разделено на 14 процессов, первый из которых, собственно, и стартовал во вторник – против журналиста Владимира Дорофеева. Перед началом суда журналист заявил: «В суде надо мной и коллегами есть что-то от Кафки – абсурдное, но решительное и неотвратимое. Всем очевидно, что судят на самом деле не за притянутую статью о санкциях, а за то, что помогали российскому государственному СМИ достучаться до латвийского читателя».

    Дорофеев рассказал, что еще перед началом работы со Sputnik с ним провели беседу сотрудники Службы госбезопасности. Они предупреждали, что журналиста «будут склонять к очернению Латвии», а его работа будет использована московской пропагандой. Однако на самом деле ему пришлось заниматься обычным освещением местных новостей. По его словам, никоим образом статьи не очерняли Латвию. Впрочем, после начала российской СВО все это пересматривается, посетовал Дорофеев.

    «Если морально сегодня это дело пройдет, если сегодня сядем мы, то завтра сядете вы, а после этого сядет кто угодно. Мне предъявляют, что я передавал хозяйственный ресурс – свои статьи – Киселеву. Вам могут предъявить, что вы покупали газ у Миллера – начальника Газпрома», – сказал Дорофеев коллегам из латышских СМИ, приехавшим к зданию суда.

    При этом в обвинении фигурирует отягчающее обстоятельство – корыстный мотив. Ведь обвиняемые соглашались получать гонорар. Журналист Людмила Прибыльская, суд по делу которой начнется в четверг и которая пришла поддержать Дорофеева, по этому поводу заметила: «У всякого такого преступления должно быть отягчающее обстоятельство. Вот из списка отягчающих обстоятельств смогли вынуть только это. Может, не посмотрели, что такое корыстный мотив».

    Сама история началась задолго до СВО – еще в декабре 2020 года. Как сообщала тогда газета ВЗГЛЯД, латвийская Служба госбезопасности арестовала журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Позднее они были отпущены под залог. Спецслужбы сочли противоправным сам факт сотрудничества с порталами Sputnik и Baltnews, входящими в МИА «Россия сегодня», поскольку агентство возглавляет Дмитрий Киселев, который с 2014 года находится под санкциями.

    Авторы, подготавливая и публикуя материалы для сайтов, связанных с МИА «Россия сегодня», косвенно сделали доступными эти «хозяйственные ресурсы» для подсанкционного лица – Киселева, считает следствие. Сами обвиняемые считают уголовный процесс частью давления на русскоязычную общину республики.

    Кроме дел Дорофеева и Прибыльской, в суд переданы также дела против Аллы Березовской, Елены Кирилловой, Александра Малнача, Сергея Мелконова, Андрея Татарчука, Андрея Солопенко, Владимира Линдермана.

    «Власти Латвии как обычно работают. Ловят общую волну внутри Евросоюза и стараются ее возглавить, пойти впереди. Сейчас главная волна – русофобия. Вот наш букет из 14 процессов – это такая попытка Риги оседлать волну», – говорит в интервью газете ВЗГЛЯД Линдерман.

    «По сути в решениях ЕС ничего подобного не было. Киселев – не собственник «России сегодня». Как директор он не обладает там полнотой власти, которая требуется для применения этой статьи из указаний ЕС. Плюс к тому, мы сотрудничали не с ним лично, а вообще с «Россией сегодня». Но латвийские сыщики надеются: авось, проскочит вот такое, совершенно неправовое решение», – поясняет Линдерман.

    «Изначально это вообще было общее дело, а потом нас разбили – и стали судить поодиночке. Если все будет по закону, мы полностью побеждаем. Даже если судить с точки зрения постановления Еврокомиссии по санкциям, мы тоже побеждаем. Власти Латвии трактуют суть дела в слишком вольном духе. Однако мы же зависим от политического контекста – от хода событий в Прибалтике, на Украине и вообще в мире. Все это будет влиять на приговор. Вот почему я не берусь предсказывать, чем закончится процесс. Кстати, многое будет зависеть от первых приговоров по делам моих коллег. Вот почему очень важно выиграть первые процессы», – подчеркивает Линдерман.

    Стоит отметить, что Владимир Линдерман – не только публицист, но и активный борец за права русскоязычных Латвии, инициатор референдума 2012 года о признании русского языка государственным. В рижской тюрьме ему сидеть уже доводилось не раз – последний раз он попал под стражу прошлым летом. Он обвинялся в том, что «систематически прославлял и оправдывал в интернет-среде преступления против мира и военные преступления Вооруженных сил РФ на Украине».

    Собеседник признается, что его больше волнует другой процесс, по которому он в прошлом году несколько месяцев отсидел в тюрьме. «Он более опасный и для меня, и для общества. И обвинение там еще более абсурдно, чем на «процессе 14-ти». Это полная смена всех, попытка сломать все нормы демократии. Он начнется 23 мая. Что касается моей части в «процессе 14-ти», то первое заседание у меня – в конце июня», – рассказал Линдерман.

    «Многие российские либералы почему-то уверены, что в Евросоюзе с точки зрения свободы слова – молочные реки и кисельные берега. Ничего подобного! Люди, которые имели смелость писать на российские медиаресурсы, теперь оказались под судом», – возмущается рижский публицист, общественный деятель Юрий Алексеев.

    «Власти собирались посадить всех 14 человек на одну скамью подсудимых. Но потом сообразили, что уж больно некрасиво выйдет с точки зрения пиара.

    Представьте себе! Понадобится большой зал. 14 подсудимых, при каждом – отдельный адвокат, еще сотни две человек придут в качестве зрителей. Это родственники, наблюдатели, другие журналисты, в том числе и с телекамерами. Тогда суд привлечет огромное внимание. В итоге получится второй «процесс над Георгием Димитровым». Поэтому власти поступили хитрее – разбили на 14 отдельных процессов. Теперь у нас такой «частокол» из заседаний. Сегодня, завтра, послезавтра – все врозь. Причем заседания будут проходить в маленьких тесных зальчиках. Все это смотрится нелепо, зато внимание общества будет рассосредоточено», – поясняет Алексеев.

    Все именитые институты по защите свободы прессы из Западной Европы, например, еврокомиссар Дуня Миятович, это дело не замечают, сетует латвийский публицист.

    «Если кто-то выступает против политики Москвы и зацеплен каким-то боком, то шум поднимается вплоть до Генеральной Ассамблеи ООН. А когда здесь русских журналистов отправляют за решетку по самым нелепым обвинениям, то это, на их взгляд, не нарушает свободу слова. Свобода слова, в их понимании, может быть только антироссийской, а остальное – пропаганда. За такое можно и посадить», – иронизирует Алексеев.

    Кроме 14 подсудимых по нынешнему процессу, в Риге остается за решеткой еще один журналист – шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем. Как писала газета ВЗГЛЯД в декабре, спецслужбы после ареста Касема заявили, что его тоже заподозрили в предоставлении средств «ресурсу», против которого действуют санкции ЕС. Sputnik сообщал, что спецслужбы не до конца откровенны с публикой, и в деле Касема рассматриваются не одна, а две статьи: кроме нарушения антироссийских санкций, еще и шпионаж.

    Касем – гражданин Латвии, однако жил и работал в Москве. В декабре он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. После его ареста Москва требовала подключить международные организации в связи с действиями Риги.

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