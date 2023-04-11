В Латвии назвали приговор пророссийским журналистам политическим

Публицист Линдерман: Приговор пророссийским журналистам в Латвии зависит от политической повестки

Процессы над латвийскими журналистами, сотрудничавшими с российскими СМИ, являются попытками Риги оседлать волну русофобии, охватившую Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Линдерман. Ранее в Риге прошло первое слушание по делу латвийских журналистов, работавших с изданиями Sputnik и Baltnews.

«Власти Латвии как обычно работают? Ловят общую волну внутри Евросоюза и стараются ее возглавить, пойти впереди. Сейчас главная волна – русофобия. Вот наш букет из 14 процессов – это такая попытка Риги оседлать волну», – заявил Линдерман.

«По сути в решениях ЕС ничего подобного не было. Киселев – не собственник «России сегодня». Как директор он не обладает там полнотой власти, которая требуется для применения этой статьи из указаний ЕС. Плюс к тому, – мы сотрудничали не с ним лично, а вообще с «Россией сегодня». Но латвийские сыщики надеются: авось, проскочит вот такое, совершенно неправовое решение», – поясняет публицист.

«Изначально это вообще было общее дело, а потом нас разбили – и стали судить поодиночке. Если все будет по закону, мы полностью побеждаем. Даже если судить с точки зрения постановления Еврокомиссии по санкциям, мы тоже побеждаем. Власти Латвии трактуют суть дела в слишком вольном духе. Однако мы же зависим от политического контекста – от хода событий в Прибалтике, на Украине и вообще в мире. Все это будет влиять на приговор. Вот почему я не берусь предсказывать, чем закончится процесс. Кстати, многое будет зависеть от первых приговоров по делам моих коллег. Вот почему очень важно выиграть первые процессы», – подчеркивает Линдерман.

Ранее латвийские власти задержали публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося в «Sputnik Латвия» в июне прошлого года. После начала спецоперации на Украине не боялся публично выступать в защиту местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.

Владимир Линдерман – активный борец за права русскоязычных в Латвии, инициатор референдума 2012 года о признании русского языка государственным.