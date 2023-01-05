Шеф-редактора «Spuntik Литва» арестовали в Риге по подозрению в шпионаже

Латвийские правоохранители задержали шеф-редактора «Spuntik Литва» Марата Касема в латвийской столице, сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

Касема задержали спецслужбы, в четверг там прошло заседание суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, сообщило агентство в своем Telegram-канале.

Защита журналиста настаивала, чтобы Касема отпустили под залог, но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей. Шеф-редактора агентства направили в Центральную тюрьму Риги.

Адвокат журналиста Имма Янсоне пока не получила материалы дела, на обжалование ареста по закону у стороны защиты есть 10 дней.

По информации агентства, в деле Касема рассматриваются две статьи: нарушение антироссийских экономических санкций ЕС и статья о шпионаже.

По второй Касему может грозить до 20 лет лишения свободы. Он является гражданином Латвии, живет и работает в Москве уже несколько лет в «Sputnik Литва». В декабре он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.