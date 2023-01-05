Россия потребовала подключить международные организации в связи с арестом шеф-редактора «Spuntik Литва»

Москва требует подключения уполномоченных по свободе слова международных организаций в связи с задержанием в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, сообщил МИД.

Задержание Касема – это нарушение международных обязательств в сфере свободы слова и защиты прав журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

В своем Telegram-канале она добавила, что несколько месяцев назад журналист рассказывал, что его преследуют власти прибалтийских стран, причиной тому, по мнению Касема, была его профессиональная деятельность.

«Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», – подчеркнула она.

Напомним, в четверг в Риге арестовали шеф-редактора «Spuntik Литва» Марата Касема. По данным агентств, ему планируют инкриминировать нарушение санкций ЕС против России и статью о шпионаже.