Латвию накрыла медицинская катастрофа

Латвийские врачи ожидают «большое количество смертей» из-за недофинасирования медицины

«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений.

Еще в январе латвийские медики заявили, что в этом году на их отрасль было выделено значительно меньше средств, чем ей необходимо. Более того, крупнейшие лечебницы Латвии предупредили о возможности своего банкротства.

В объяснение этой шокирующей для латвийцев перспективы приводится нехитрая математика. Вот есть, например, Даугавпилсская региональная больница. Там на лечение пациента в хирургическом отделении в среднем уходит 2400 евро, в терапевтическом – 2100 евро. А государство выразило готовность платить за одного пациента лишь около 1090 евро.



В начале года выяснилось, что в суммы выплат больницам не заложено повышение минимальной зарплаты для персонала. Из-за этого и отрасль страдает от недостатка кадров. «Мы не можем обеспечить, например, достаточное количество фельдшеров и новых медсестер. Профессор сосудистой хирургии Латвийского университета, академик Дайнис Кривиньш свидетельствует, что для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи стране не хватает около 300 врачей. Для государства, в котором осталось жить менее 1,9 млн человек, это серьезная цифра.

Врачи призывают государство, чтобы оно, если уж не может найти средств на достойные зарплаты, по крайней мере разрешило бы сократить количество бесплатных медицинских услуг. «Больничные расходы – это уже не просто растущие счета за отопление или электроэнергию. Расходы выросли абсолютно по всем позициям: продукты питания, лекарства, расходы на содержание оборудования, стирку постельного белья и другие. Мы просто не можем предоставить услугу по той же стоимости, что и в прошлом году», – заявил Ринальд Муциньш, возглавляющий крупнейшее в стране медучреждение – больницу Страдиня.



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Больницы предупреждают, что они накапливали дефицит финансирования уже в течение долгого времени. Если государство не даст денег, то, как предрекают в Ассоциации больниц Латвии, лечебницы будут вынуждены «ограничить запланированное предоставление услуг, что в свою очередь увеличит количество пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи».

Окончательная ликвидация бесплатной медицины станет гибельной мерой для населения. Получается замкнутый круг. Медики полагают, что из-за сокращения доступности плановых услуг состояние здоровья жителей страны будет ухудшаться. Соответственно для пациентов, попавших в больницы с «букетом» вовремя не выявленных или недолеченных заболеваний, исцеление будет обходиться все дороже и еще больше увеличит недоступность медуслуг.

Проблема цен и очередей

Национальная служба здравоохранения (NVD) разослала во все больницы письма с напоминанием о том, что медучреждения «должны планировать поток пациентов в соответствии с доступными средствами госбюджета». NVD предупредила больницы, что в настоящее время у нее нет свободных финансовых ресурсов. Всего, как подсчитано, в этом году латвийскому сектору здравоохранения потребуется дополнительно 150 млн евро – сверх того, что выделено ему в рамках госбюджета на 2023-й. Собственно, уже в январе и феврале латвийские больницы оказали медуслуг на сумму, в 5 млн евро превышающую отпущенное государством финансирование.

Тут следует отметить, что государственные медуслуги, полагающиеся латвийским налогоплательщикам, уже сейчас следует назвать бесплатными очень условно. При обращении в больницу большинство жителей оплачивает еще и так называемый пациентский взнос, который в 2022 году достиг размера более 40% от стоимости медицинской услуги – независимо от платежеспособности человека.

Власти оправдываются, что им пришлось пойти на удорожание медуслуг из-за беспрецедентного роста стоимости на энергоносители. Такая «бесплатная» медицина становится все более недоступной – учитывая тот факт, что, согласно последним данным, 60% жителей Латвии не обладают финансовой независимостью. Это значит – полностью или частично финансово зависят от других и не справились бы с повседневными тратами без партнера, членов семьи или помощи государства.

При этом в стране в течение уже многих лет существует проблема очередей за такими условно «бесплатными» медуслугами, в которых люди вынуждены стоять месяцами. В настоящее время средняя продолжительность очереди к врачу-офтальмологу в дневном стационаре достигает 227 дней, а на услуги психотерапевта – 215 дней.

Также длинные очереди выстроились на услуги электромиографии, лечения генетических заболеваний и исцеления пациентов с хроническими болями – там в среднем приходится ждать по 197, 189 и 129 дней соответственно. В очереди на магнитно-резонансную томографию придется ждать в среднем 109 дней, на УЗИ – 82 дня, а на электрокардиографию – шесть дней. В очереди к кардиологу в среднем придется отстоять 62 дня, а к хирургу – десять дней.

Такая ситуация предсказуемо вызывает возмущение пациентов. «Это ненормально, что государство и больницы, финансируемые гражданами за счет налогов, не могут предоставить гражданам достойные услуги. Есть диагнозы, при которых магнитно-резонансную томографию нужно сделать за несколько дней», – жалуются люди в интернете.

Зачастую «генералы» латвийской медицины пытаются замести имеющиеся проблемы «под ковер». В начале мая разразился скандал – четверо медработников рижской больницы Страдиня сообщили, что подадут в суд на это учреждение. Двумя месяцами ранее эти четверо обратились к своему руководству, сообщив, что входящий в структуру больницы центр неотложной медицины испытывает острую нехватку с кадрами – что начинает угрожать качеству его работы. Медики подчеркивают, что жаловались начальству на большие проблемы в работе больницы, но «их не услышали».

Расстановка приоритетов



Доведенные до отчаяния, медики анонсировали акцию протеста, которая состоится 11 мая. 25 апреля латвийское Общество врачей направило правительству открытое письмо, в котором подчеркивается: «Лица, принимающие решения, должны знать: здравоохранение в Латвии в настоящее время зависит от людей, средний возраст которых составляет пятьдесят пять лет. Это все равно, что основывать национальную безопасность на армии, средний возраст которой составляет пятьдесят пять лет. Это несерьезная, недальновидная и политически безответственная позиция».

Глава Ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце предупреждает, что кризис в медицине влечет за собой и кризис в экономике.

«Логика проста – чем больше человек болеет, тем ниже его работоспособность. Если он не может работать и зарабатывать, его семья живет в нищете – дети не могут получить хорошее образование, а значит, их будущие карьерные возможности ограничены. Чем больше таких людей, тем сложнее стране обеспечить экономический рост и процветание», – говорит Айзсилниеце. «Каждый день в Латвии умирает в среднем пятнадцать человек, чью смерть можно было бы предотвратить с помощью эффективных мер общественного здравоохранения или первичной профилактики. И в среднем девять человек, чью смерть можно было бы предотвратить с помощью своевременного и эффективного лечения», – свидетельствует Айзсилниеце.

Академик Кривиньш говорит, что в Латвии десятилетиями не было инвестиций в развитие национальной системы медицинского образования. «Если забота о здоровье не является приоритетом, то и результатов ждать не приходится», – сетует академик. Точнее, «результат» есть – несколько латвийских медучреждений заявили, что из-за недостатка финансирования с осени плановые услуги в них будут доступны только платно. «Для латвийского общественного здравоохранения сценарий, согласно которому плановые услуги предоставляются только за плату, будет драматичным и приведет к большому количеству смертей», – считает заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии рижского Университета Страдиня профессор Гиртс Бригис.

Впрочем, сейчас у правительства Латвии есть более неотложные заботы, чем медицина – усиление армии, в связи с чем значительно выросли военные расходы. Например, парламент государства проголосовал за введение в стране обязательного воинского призыва.

А недавно, с опозданием на несколько месяцев Сейм принял закон о госбюджете на 2023 год. Расходная его часть составит 14,7 млрд евро. Из этих средств на армию выделено 969,9 млн евро (2,25% валового внутреннего продукта Латвии) – на 163,6 млн евро больше, чем в 2022 году. Деньги пойдут не только на внедрение системы призыва, но и на приобретение комплексов HIMARS, противокорабельных ракет Naval Strike Missile, боевых вертолетов Black Hawk и прочего оружия.