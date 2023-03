Запад вынуждает Россию освободить Новороссию Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? В ходе недавнего визита в Варшаву президент США Джо Байден оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к военному поражению России на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров. Издание уточняет, что среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу настроений в западных столицах о том, что Украине следует готовиться к переговорам с Россией. Напомним, в начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил итальянской газете Corriere della Sera, что смысл существования Варшавы кроется в победе над Москвой. Незадолго до этого польский президент Анджей Дуда сообщал о планах помочь Украине захватить Крым. Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высмеял эти слова Дуды. В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон заявил, что в случае удара по Крыму не будет смысла устраивать переговоры, так как вся оставшаяся под контролем Киева Украина запылает. Недружественные действия и заявления в адрес России неоднократно звучали и от лидеров Эстонии, Латвии и Литвы. В январе Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношении с РФ пошла Рига. Вместе с тем в европейской и американской прессе все чаще обсуждается тема мирного урегулирования. Так, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией. По данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак изложил свой план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий в качестве гарантий безопасности. По словам Сунака, он должен быть включен в повестку саммита НАТО в июле, передает РБК. На эту тему Позже немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США сообщила , что западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь ВСУ перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой. Затем аналогичную позицию высказал и влиятельный американский политический аналитик Фарид Закария. Он отметил, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры. Компромисс возможен в случае согласия Украины на натовские гарантии безопасности, которые не будут распространяться на подконтрольные России территории, передает CNN. По мнению эксперта, конфликт зашел в тупик: последние три месяца ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия. Закария подчеркнул, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя. В краткосрочной перспективе США и страны НАТО могут только регулярно наращивать поставки военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны». Кроме того, с предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта выступает Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам и не может допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса. О целесообразности именно сейчас положить конец конфликту также заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в противном случае «Украина может погибнуть». «Обсуждение в западной прессе вариантов завершения украинского кризиса вызвано тем, что их политикам все сложнее работать с мнением избирателей, которые устали от Украины и винят в происходящем власти своих стран. В реальности же, я думаю, никто из политиков пока не хочет идти на мирные переговоры», – предполагает политолог-американист Малек Дудаков. «Сейчас коллективный Запад пытается помочь ВСУ, поставив обещанное вооружение, улучшить ситуацию на фронте, остановить наше продвижение в Донбассе и перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – считает эксперт. «По их замыслу, эти события должны произойти весной-летом, и лишь затем – осенью – можно переходить к переговорам. Но если этот план не будет реализован, тогда речь также может идти о переговорах, но уже на выгодных для России условиях. А пока что все перечисленные варианты для нас совершенно неприемлемы», – отметил Дудаков. «Соединенные Штаты хотят сами регулировать ситуацию вокруг украинского конфликта. Несмотря на то, что высказывания прибалтийских стран и Польши не противоречат общей логике действий американцев, иногда они выходят за грани разумного, определяемые в Вашингтоне», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Если прибалты говорят о задаче полного разгрома России по всем направлениям, то у США спектр вопросов, подразумевающихся под «стратегическим поражением России», гораздо шире. Они понимают, что довести Россию до тотального поражения крайне сложно и во многом даже не выгодно им самим. Однако их устроят и менее радикальные варианты», – считает эксперт. «Что же касается мирного урегулирования, то тут вопрос во многом заключается в позициях, на которых оно будет происходить. Стартовые условия, которые устроят нас и Штаты, сильно отличаются. Если мы выступаем с позиции разговора в условиях тех территориальных реалий, которые уже сложились, то для Вашингтона это невозможно», – отметил он. Вместе с тем, как подчеркнул собеседник, «даже если, находясь в Варшаве, Байден пожурил их за такие выходки, это не стоит расценивать как какое-то серьезное давление со стороны Америки». «Радикальные призывы к поражению России в украинском конфликте звучат уже довольно давно. Однако Байден не хотел бы, чтобы общезападную повестку в отношении Москвы определяли прибалтийские страны», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Ввиду того, что добиться каких-либо целей в отношении России может Вашингтон, но мнению Белого дома, это значит, что только они могут определять глобальную политику в этом вопросе», – добавил собеседник. «Вместе с тем Соединенным Штатам и всему коллективному Западу тотальное поражение России не выгодно и с позиции того, что оно неизбежно приведет к усилению Китая. Другим неприятным для Вашингтона нюансом может стать появление вакуума силы в регионах Центральной Азии, на Южном Кавказе и даже Ближнем Востоке», – считает политолог. «Со всем этим и связан рост популярности идей о мирном урегулировании конфликта, которые изначально воспринимались больше, как маргинальные. Настроения меняются, поскольку становится понятно, что военный успех Украины все менее реален», – отметил Кортунов. «Таким образом, можно сделать вывод, что Байден пытается оставить свои руки развязанными для различных вариантов завершения конфликта, сохранить все карты за собой, не распыляя их между вассалами США. При этом риторика Белого дома о том, что дипломатическое урегулирование должно пройти на условиях Киева, а не Москвы, может сохраниться, даже не отражая реальные политические шаги американской администрации», – считает эксперт. Как отметил член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов, «на сегодняшний день Запад все явственнее осознает невозможность поражения России на Украине, а западные эксперты выражают серьезную озабоченность таким курсом США». «Вместе с тем, стратегия Штатов не имеет консенсусной поддержки правящих элит и в Америке, и особенно в Европе», – отметил он. «Речь идет не о каком-то прозрении, посетившем Вашингтон, и лично Байдена, а скорее о выстраивании линии политики в отношении России и о воспитании своих вассалов. Кроме того, поведение прибалтов и поляков, их оголтелая русофобия, путают Вашингтону тактические планы по консервации своего геополитического господства», – считает парламентарий. «Что не говорил бы президент США Джо Байден, курс американцев однозначен и имеет своей целью нанесение максимального ущерба Москве во всех сферах. Поэтому Запад хоть и не верит уже в победу Украины над нами, но будет продолжать давать ресурсы, чтобы добиться максимально истощения России», – заключил сенатор. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД