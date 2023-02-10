Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

Взгляд
10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
Перейти в раздел…

ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
Перейти в раздел…

Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русофобия разоряет малый бизнес Европы

Закрытые магазины все более часто попадаются на глаза европейцам Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press
Страны Европы захлестнула волна банкротств. Пока правительства поют мантры о том, как хорошо будет жить без российских энергоносителей, разоряются тысячи предпринимателей, которые больше не могут оплачивать колоссальные счета за электричество. И это, похоже, только начало настоящей бури, которая ждет экономику Евросоюза.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
    Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников Крым призвал Запад помнить об ударе возмездия Киев может испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады
    Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие Литва начала передавать Украине зенитные орудия Bofors L70 Стало известно об иностранных компонентах в сбитом США китайском зонде Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
    «Адмирал Горшков» провел стрельбы в Атлантическом океане Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек Макрон исключил поставку Украине истребителей «в ближайшие недели» Маск предсказал высадку людей на Марсе в течение 10 лет

    Главная тема


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    спланированный теракт


    Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»

    «символически, но важно»


    Макрон задумался о лишении Путина ордена Почетного легиона

    сокращение госрасходов


    Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США

    Видео

    проверка боем


    Германия превращает Украину в полигон для новых танков

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    исключительная ситуация


    О чем предупреждает рекордная скупка золота

    ультиматум Евросоюза


    Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

    деструктивное движение


    Игорь Караулов: Российским женщинам не нужен феминизм

    воздушный шар


    Тимофей Бордачёв: Китай накануне генерального сражения

    историческая память


    Никита Сетов: Россиянам пора учиться помнить СВО

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    Польский премьер ведет себя агрессивно и бескомпромиссно
    		   10 февраля 2023, 12:02
    Фото: gov.pl
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», заявляют в Варшаве. Почему польское руководство придает противостоянию с Россией столь высокий накал, отказывается обсуждать саму возможность компромисса – и к чему в итоге это приведет Варшаву после победы России в спецоперации?

    Конфликт предельной степени важности. Именно таковым является для России идущая сейчас СВО на Украине – ведь от ее исхода зависит дальнейшая форма существования российского государства. Если Россия проиграет (только представим такую невероятную мысль) – последствия для нашей страны могут оказаться чудовищными.

    «Если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает, – утверждает главред RT Маргарита Симоньян. – Масштаб катастрофы, в которую обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, даже представить нельзя».

    Ровно такой же экзистенциальный характер СВО имеет и для действующих властей Украины. Если проиграет Украина, ее ожидает как минимум денацификация (то есть смена режима) и демилитаризация (полное уничтожение военных возможностей, способности угрожать России). А как максимум – дальнейшая территориальная дезинтеграция.

    Именно поэтому и Россия, и киевский режим готовы идти до конца. Однако для многих стало сюрпризом заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что украинские события, оказывается, имеют настолько же принципиальный характер и для Варшавы и Евросоюза.

    «Мы считаем войну на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы ... Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это место. Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», – заявил он.

    Пан или пропал

    Казалось бы, странное заявление. Россия не собирается отправлять танки ни на Брюссель, ни на Варшаву. Не собирается менять режимы ни в Брюсселе, ни в Варшаве. Не учит жизни Европу и Польшу, не вмешивается в их внутренние дела и просто хочет, чтобы они не вмешивались в дела российские. Тогда откуда же польские паны увидели экзистенциальную угрозу?

    Дело в исторической памяти, а также в геополитической закономерности.

    С тех пор, как сотни лет назад под контроль Варшавы попали древнерусские земли, между ней и Москвой шла борьба за эти территории. И Россия в итоге не просто выиграла эту борьбу, но и завоевала Польшу в XVIII веке. С тех пор Польша два раза (ну или три, если брать Великое герцогство Варшавское) восстанавливала свою государственность, но каждый раз это происходило благодаря внешним силам, в период ослабления России и наперекор России. Более того, лишь в период российской слабости Польша достигала какой-то европейской субъектности.

    Так, в частности, произошло и в 1990-е годы. Распад СССР, серьезнейший кризис России позволил полякам превратиться из рядового участника Организации Варшавского договора в одну из доминирующих держав Восточной Европы. Более того, польские власти стали претендовать на роль одной из ключевых стран ЕС, а также важнейшего европейского союзника США в рамках НАТО.

    Именно поэтому, в частности, поляки вкладывали такие средства в превращение европейской части постсоветского пространства (прежде всего Украины и Белоруссии) в свою сферу влияния. Именно поэтому носились с проектом Междуморья – создания огромного подконтрольного им пространства от Черного до Балтийского моря. Именно поэтому примеряли на себя роль «ответственного за Россию» в Европе.

    И вот сейчас, когда 1990-е (не столько в буквальном смысле, сколько с точки зрения правил международной игры) закончились, когда Россия снова воспряла, Польша сильно забеспокоилась. Прежде всего потому, что при сильной России и сильной Германии сильная Польша невозможна. Если РФ и ЕС договорятся о новых правилах игры, то Польше снова будет уготована роль второстепенной европейской державы.

    Да, ее не разделят в пятый раз – но оставят без сферы влияния, без претензий. Без денег и без амбиций. Ну и, соответственно, без возможностей и дальше защищать перед Европой свой польский авторитаризм. А для польского сознания, разогретого амбициями нулевых, это абсолютно неприемлемо.

    Более того, в Варшаве понимают, что победа над Россией (и дезинтеграция российской территории) позволит ей не просто сохранить нынешнюю мощь, а преумножить ее. Добиться исторического реванша, вернуть свои восточные земли (если не Украины, то у Белоруссии, которая рухнет вместе с Москвой), встать по влиянию на уровень Германии и Франции.

    Предельная ставка

    Поэтому ставкой в этой СВО для Польши действительно является ее существование в нынешнем виде. Польские власти понимают последствия от вероятной российской победы и всеми силами пытаются этого сценария не допустить.

    И как это часто бывает с поляками, их упорство в этом деле, их спесь, нежелание идти на компромиссы, а также – и это самое главное – переоценка собственных возможностей ведут Варшаву к поражению. Польские власти не вынесли уроки ни из трех разделов XVIII века, ни из событий 1930-х годов, когда амбиции, фобии и жадность польского руководства стали одной из причин начала Второй мировой войны. В которой сама Польша же стала одной из первых жертв.

    Но почему Моравецкий решил, что война на Украине является экзистенциальной еще и для Евросоюза? Почему польские власти решили назвать свои интересы общеевропейскими?

    Отчасти это в духе нынешней польской элиты, однако не только. Для нынешних европейских властей конфликт действительно имеет экзистенциальный характер. Прежде всего потому, что в случае победы России им придется выстраивать новые отношения с Москвой. Иначе, гораздо серьезнее относиться к Москве.

    «Эта война когда-то закончится, мы отстоим правду, но как дальше жить – я не представляю себе... Все будет зависеть от тех выводов, которые сделает Европа», – говорит глава МИД России Сергей Лавров. А Европа своим поведением (поставками тяжелого вооружения, заявлениями и т. п.) сожгла все мосты и после победы Москвы должна будет пойти на колоссальное геополитическое унижение. Выстраивать отношения с Москвой в новом формате, признавая за Россией и статус великой державы, и право на сферу влияния на постсоветском пространстве.

    Для нынешних европейских элит это также абсолютно неприемлемо. Они хором и публично заявляют, что «Москва должна проиграть».

    Таким образом, если смыслом существования Польши и Евросоюза стала победа над Россией, то и смыслом СВО оказывается полная и бескомпромиссная победа над киевским режимом. Достижение всех заявленных для СВО целей. И возвращение не только Украины, но и Польши к тому состоянию, которого они в итоге заслуживают.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •