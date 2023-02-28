CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению

Взгляд
28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
Разделы

Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
Перейти в раздел…

«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
    Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полиции Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области
    Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом учениями ПВО Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази» Финляндия начала строить забор на границе с Россией Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Китай
    Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» Синоптик рассказал, когда россияне почувствуют весеннее тепло

    Главная тема


    «Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

    жертв и разрушений нет


    Возле подмосковной Коломны упал беспилотник

    «покушение на господство»


    Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена

    партнерские связи


    Политолог: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США

    Видео

    акт терроризма


    Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

    массовые драки


    Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

    китайский фактор


    Киев не зря боится разгневать Пекин

    деоккупация донбасса


    Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

    обширные планы


    Как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях

    гастрономическое наследие


    Игорь Караулов: Русофобы докатились до ненависти к блинам

    роль России


    Владимир Можегов: Россия – это другая и последняя Европа

    новые конфликты


    Виталий Трофимов-Трофимов: Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению

    		    28 февраля 2023, 18:07
    Фото: Ximena Borrazas/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Евгений Поздняков

    Единственный способ закончить конфликт на Украине – мирные переговоры. Однако Запад до сих пор пребывает в надеждах о военном поражении России. Об этом в своей статье для издания CNN пишет политический аналитик Фарид Закария.

    Конфликт на Украине зашел в тупик: ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия, говорится в материале CNN. Отмечается, что ситуация на фронте не менялась кардинальным образом последние три месяца.

    По мнению автора, России удалось достигнуть существенных успехов в вопросе удержания территорий. Уточняется, что Москва в рекордные сроки стабилизировала экономику, сохранив партнерство с такими странами, как Индия и Китай. По прогнозам МВФ, в текущем году экономика России будет чувствовать себя лучше, чем экономики Германии и Британии. В результате санкции Запада оказались бессмысленными: Россия до сих пор имеет доступ к товарам, которых коснулись ограничения, прибегая к импорту из государств-союзников.

    В краткосрочной перспективе у США и стран НАТО имеется лишь один выход – регулярное наращивание поставок военной помощи для ВСУ. Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны». Подчеркивается, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя.

    Единственный путь разрешения кризиса – мирные переговоры, отмечает издание. Компромисс может быть достигнут лишь в том случае, если Украина согласится на гарантии безопасности от НАТО, которые не будут распространяться на территории, находящиеся под контролем России.

    «Этот компромисс – оставление Крыма и части Донбасса в обмен на де-факто членство в НАТО и ЕС – можно преподнести украинцам в качестве победы. Подобное решение может быть приемлемым и для России, поскольку Москва заявляет, что борьба идет лишь за некоторые русскоязычные части Украины», – пишет автор, предлагая провести референдумы на «спорных территориях» под контролем международных наблюдателей.  

    Автор указывает, что «истинная цель населения Украины – почувствовать себя частью коллективного Запада», соответственно, акцент должен строиться на включении Украины в «демократическую семью», а не на возвращении Крыма или Донбасса.

    Отмечается, что Украина должна отказаться от надежд на «тотальную победу». По большинству важнейших показателей (численность населения; площадь территории; ВВП) Москва опережает Киев. Подчеркивается, что русские обладают невероятной способностью «приспосабливания к военному бремени». «Если война затянется на годы, можем ли мы позволить уничтожить Украину, чтобы ее спасти?» – резюмирует автор.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не наблюдает каких-либо сигналов со стороны Киева о готовности к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Москва ни в коем случае не поступится в вопросе о статусе новых регионов России.

    В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому приступить к началу диалога с Россией, пишет издание РБК.

    С предложениями по мирному урегулированию конфликта выступал и Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам с РФ, считает американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Штаты не могут допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса.

    В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
    		    27 февраля 2023, 19:05
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.

    Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.

    Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.

    Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.

    Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.

    Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.

    Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Коментарии (27)
    Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
    Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
    		    27 февраля 2023, 22:19
    Фото: REUTERS/Eric Gaillard
    Текст: Антон Никитин

    Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.

    В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.

    Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (37)
    Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
    Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
    		    28 февраля 2023, 14:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.

    «ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.

    Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.

    Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.

    Коментарии (36)
    Под Артемовском заметили танки Leopard
    Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
    		    28 февраля 2023, 14:18
    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.

    Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.

    Коментарии (28)
    Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
    Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
    		    28 февраля 2023, 04:35
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.

    Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.

    Коментарии (35)
    Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
    Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
    		    28 февраля 2023, 11:32
    Фото: Sipa USA/REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.

    «Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.

    «Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.

    «В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.

    «Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.

    «Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.

    Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.

    Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.

    Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.

    Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.

    Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (26)
    На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
    		    27 февраля 2023, 18:57
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.

    «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.

    Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
    Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
    		    28 февраля 2023, 02:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.

    Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.

    В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».

    Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.

    Коментарии (10)
    Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
    		    28 февраля 2023, 09:46
    Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.

    В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.

    Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности. 

    На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.

    Коментарии (5)
    Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
    		   28 февраля 2023, 14:04
    Фото: Турар Казангапов/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.

    «В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.

    «Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.

    «Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.  

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.

    Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.

    Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.

    Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Лукашенко увидел уникальный шанс завершить конфликт на Украине
    Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
    		    28 февраля 2023, 03:23
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.

    Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.

    Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.

    Ранее Лукашенко указал на правоту президента России Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    Минобороны заявило о неудачной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
    		    28 февраля 2023, 13:52
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Киевские власти попытались ночью 28 февраля применить беспилотные летательные аппараты для атаки гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее, заявили в Минобороны.

    Всего украинская сторона направила два беспилотника, оба аппарата потеряли управление и отклонились от траектории полета, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России подавили оба беспилотника. Один из них упал в поле, другой отклонился от траектории и не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

    Какие именно объекты были под угрозой, ведомство не уточнило.

    Ранее в феврале украинский беспилотник сбили рядом с Балаклавской электростанцией в Севастополе.

    Коментарии (9)
    В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев

    28 февраля 2023, 14:10

    Ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев с Украины детей и лишают родителей родительских прав, сообщают украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» привело несколько историй, свидетельствующих об изъятии детей из украинских семей в Европе.

    Одна женщина рассказала, что семья, у которой они проживали, пожаловалась на нее, хотя конфликтов с принимающей стороной не было. Семья сообщила властям, что украинка якобы не смотрит за ребенком, мало кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности.

    У нее забрали ребенка до выяснения обстоятельств, причем «забрали прямо из песочницы, где он играл».

    Женщина пояснила, что для этого понадобилось лишь голословное утверждение без подтверждений, никто не собирался выслушивать аргументы и разбираться в ситуации.

    Другая украинка сообщила, что ее ребенка отвезли в детдом, а через 10 дней передали неизвестной семье, первое заседание суда прошло еще через две недели, там ей пояснили, что сможет видеть сына раз в восемь месяцев.

    Второй суд прошел через четыре месяца, на нем ей сообщили о временной приостановке ее родительских прав. Женщина расплакалась на суде, и ей назначили психиатрическое обследование.

    Еще одна беженка рассказала, что к ней в квартиру ворвались в 23.00, выбив дверь, и заявили, что на основании заявлений врача ребенок будет изъят из семьи. Возражения и аргументы слушать никто не стал, власти сослались лишь на решение суда, на основании которого ребенка забрали.

    Коментарии (23)
    Польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины

    28 февраля 2023, 13:50

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Во время футбольного матча в Польше болельщики выступили против поддержки Варшавой Киева в конфликте с Москвой, сообщила Gazeta Wroclawska.

    На стадионе «Тарчински Арена» во время матча Сленск – Лех появился баннер «Это не наша война», пишет Gazeta Wroclawska, передает Ura.ru.

    Кроме того, на трибунах вывесили перечеркнутый трезубец – государственный символ Украины.

    Издание указало, что подобное происходит не в первый раз.

    Коментарии (0)
    Эксперт: На Западе стали задумываться о новых вариантах завершения украинского конфликта
    Политолог Корнилов объяснил перемены в позиции Запада о разрешении конфликта России и Украины
    		    27 февраля 2023, 20:55
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Владимир Зеленский сядет за стол переговоров только тогда, когда ему позволят это сделать в Лондоне и Вашингтоне. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Корнилов. Ранее зарубежные СМИ сообщили о желании Запада принудить руководство Украины к переговорам с Москвой в случае отсутствия успехов Киева на фронте.

    «Публикации прессы о возможных планах Запада заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией еще не означают, что так все и было. Однако предпосылки для этого есть. Такие выводы можно сделать из публикаций и интервью западных политиков, которые все чаще задаются вопросом: чем должен закончиться конфликт на Украине?» – полагает политолог и историк Владимир Корнилов.

    «С другой стороны, в прошлом году западные политики говорили: конлфикт надо заканчивать осенью, его нельзя растягивать на зиму. Но завтра последний день зимы, а конфликт все еще продолжается. Никто не видит украинского контрнаступления, его постоянно переносят. И не факт, что настроения Запада как-то резко изменятся к следующей осени. Поэтому нам стоит понаблюдать за этим трендом», – рассуждает эксперт.

    Прогнозируя реакцию офиса президента Украины на подобные планы, Корнилов напомнил, что «там еще год назад умоляли о переговорах». «Однако потом Запад запретил Зеленскому вести диалог с Москвой и принудил его продолжать войну с Россией. Даже в политических кругах Киева никто не считает Зеленского самостоятельным игроком», – отметил он.

    «Вместе с тем, если США и Британия решат, что они больше ничего не получат от этой бессмысленной войны с Россией, Украина тут же вернется к диалогу. Другой вопрос, что ее позиции ухудшились. Те условия, которые выдвигались нами в Белоруссии и Турции, сейчас сильно изменились», – заключил Корнилов.

    Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США сообщила, что западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь ВСУ перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой.

    По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено. Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева.

    Кроме того, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

    Также, по данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе изложил план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий, рассказали WSJ источники в правительствах трех стран. По словам премьера, он должен быть включен в повестку саммита НАТО в июле, передает РБК

    В субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.

    В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •