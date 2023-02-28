В Кремле не увидели возможности для Киева де-юре вести переговоры с Москвой

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Кремле не увидели возможности для Киева де-юре вести переговоры с Москвой
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Москва исходит из невозможности для Киева де-юре вести с ней переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, пока что никто не зафиксировал какие-либо сигналы с украинской стороны для возможности начать переговоры. В этой связи Кремль исходит из невозможности де-юре для Киева вести диалог, передает РИА «Новости».
Касательно вероятных переговоров с Украиной, Песков подчеркнул, Москва не поступится новыми реалиями в виде новых территорий.
«Существует Конституция России, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия», – отметил он.
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».
На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».
Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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Кондолиза Райс призвала отказаться от принципа «время на стороне Украины»
Кондолиза Райс посоветовала США ускорить поставки вооружений Киеву и отказаться от принципа «время на стороне Украины»
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США должны отказаться от принципа «время на украинской стороне», Россия «верит, что время не на стороне» Киева, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
Райс посетовала, что США «немного отстают» в поддержке Украины – так, Вашингтон не хотел передавать средства ПВО, но потом передумал, аналогичная ситуация была с бронетехникой. По мнению Райс, властям США нужно «чуть лучше предвидеть» потребности Киева, так как на передачу вооружений требуется много времени, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Также Райс заявила, что у США существуют проблемы «с запасами» и «собственными возможностями в плане обороны», поскольку никто не ожидал «наземного» вооруженного конфликта в Европе. Она призвала ускорить поставки вооружений Украине. По ее словам, США должны «предвосхищать» потребности Украины и начинать обучение украинских военных «прежде, чем будет необходимо направить эту технику».
Напомним, Райс сомневается в том, что ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы западные страны решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО.
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