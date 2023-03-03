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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

Российский танк жители Берлина покрыли гвоздиками IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Унижение и отвращение ко всему русскому – видимо, именно эти два чувства должен был символизировать подбитый на Украине российский танк, выставленный несколько дней назад в Берлине. Однако все пошло наперекор воле организаторов этого русофобского спектакля. Почему жители Берлина понесли к танку цветы, а власти стран Прибалтики и вовсе испугались этой грозной машины? Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

    Российский танк жители Берлина покрыли гвоздиками
    		  
    3 марта 2023, 08:58
    Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Унижение и отвращение ко всему русскому – видимо, именно эти два чувства должен был символизировать подбитый на Украине российский танк, выставленный несколько дней назад в Берлине. Однако все пошло наперекор воле организаторов этого русофобского спектакля. Почему жители Берлина понесли к танку цветы, а власти стран Прибалтики и вовсе испугались этой грозной машины?

    «На поле боя Украина стоит на коленях, однако киевский режим занят организацией антипутинских трюков». Именно так одна из ведущих индийских газет Hindustan Times отреагировала на перформансы, устроенные режимом Владимира Зеленского возле российских посольств в Европе при помощи подорванной российской бронетехники (захваченной киевским режимом во время боев на Украине). Сначала этот танк демонстрировался перед российским посольством в Берлине, а затем его увезли на шоу перед российским посольством в Таллин.

    Изначальная задумка «эстрадно-цирковой мафии» (как украинскую власть назвал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко) была проста и, казалось, беспроигрышна. Она состояла из нескольких смысловых слоев. В рамках первого слоя танк должен был символизировать «российскую агрессию» против Украины. Сюда же ложится и направленный на посольство ствол танка.

    Однако речь шла не просто о российском танке, а о разбитом и проржавевшем танке, украшенном украинской символикой – и это должно было демонстрировать европейцам мысль о том, что русских не только можно, но и нужно уничтожать. Так что перформанс с танком должен был стать важным элементом украинской пропагандистской кампании по дегуманизации России в Европе.

    Однако перформанс не удался. В том же Берлине его очень быстро обложили не антироссийскими листовками, не оскорблениями и ругательствами, а цветами. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы. Для которых танк стал способом высказать всё, что они думают в отношении киевского режима.

    Дело в том, что Европа на сегодняшний день является наиболее пострадавшей (за исключением Украины и России, конечно же) стороной в данном конфликте. Европейцы понимают, что чужая для них война ведется за их счет. Что Европу в ходе этой войны грабят как Соединенные Штаты (создающие там энергетический кризис), так и Украина, агрессивно требующая от Евросоюза больше денег, оружия и т. п. Не просящая, а именно требующая – и оскорбляющая тех же немцев в случае, если поставки задерживаются.

    Да, европейские власти иногда взбрыкивают. Тот же канцлер Германии Олаф Шольц уже настолько устал выслушивать постоянные претензии украинцев в том, что ФРГ недостаточно подает Киеву деньгами и оружием, что назвал эти претензии «смешными». «Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. Мы делаем больше, чем многие другие страны», – заявил глава правительства ФРГ и посоветовал «не издеваться над размерами немецкого участия» в поддержке Украины.

    Однако для Шольца подобные заявления являются на сегодняшний день стеклянным потолком антиукраинской риторики. Точно так же стеклянным потолком для действий является не отказ Киеву в поддержке, а различная задержка в предоставлении помощи (включая бронетехнику). Пробить эти потолки Шольц не решается, поскольку это чревато для него потерей власти.

    Простые же немцы подобными ограничениями не обременены – поэтому для них образы России (включая российский танк) стали символами сопротивления принуждению Европы к самоубийству.

    «Именно поэтому на некоторых оппозиционных демонстрациях в Европе можно увидеть российские флаги и пророссийские плакаты. И даже портреты Владимира Путина там мелькали», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Именно поэтому немцы, в частности, и понесли цветы к танку.

    Подобные настроения усиливаются не только в ФРГ, но и в других странах Западной Европы. Так, в Копенгагене часть памятника Русалочке (а точнее камень, на котором она сидит) окрасили в цвета российского флага. И местные жители на его фоне весело фотографируются.

    Именно поэтому «эстрадно-цирковая мафия» решила продолжить инсталляции в тех странах, где коренное местное население настроено к России максимально враждебно. Из Германии танк повезли в Нидерланды, а новые «трофеи» привезли в три страны Прибалтики. С расчетом на то, что уж там-то проблем не будет. И просчитались.

    Дело в том, что подбитая российская бронетехника снова стала символом сопротивления – но на этот раз местного русского населения тому культурному геноциду, который им устраивают власти прибалтийских стран. По местным законам они не могут поддерживать российскую спецоперацию на Украине никакими символами (Z и V там запрещены под угрозой громадных штрафов), однако возлагать цветы им никто не запрещает. И они стали возлагать.

    Да, власти Литвы сейчас угрожают всем репрессиями. «Нам это было нужно для того, чтобы мы увидели этих ватников, которые сейчас несут цветы, свечи, устраивают молебны», – рассказал о важности перформанса с танком президент Литвы Гитанас Науседа. Судя по всему, литовские власти собираются проводить новый раунд политических репрессий – правда, для этого нужно будет запретить еще и цветы. А также ввести статью, запрещающую проявлять сочувствие именно к погибшим русским солдатам.

    Однако самый большой конфуз произошел в Эстонии.

    И дело не в том, что к размещенному в Таллине танку принесли больше всего цветов, а в том, что представители местных властей испугались последствий перформанса. Танк из Таллина должен был поехать по другим городам страны, однако власти городов Йыхви, Нарва и Раквере отказались его принимать.

    «Там руководство оказалось поумнее, чем в Таллине. Они не хотят, чтобы в их городах была продемонстрирована нелояльность части населения Эстонии. Кроме того, в Нарве недавно снесли памятник советскому танку, что сопровождалось возложением на танк цветов. Так что повторения этой ситуации никто не желает», – поясняет Вадим Трухачев. «Тогда наш президент Алар Карис предупредил, что Нарва не должна становиться городом одного танка, пусть так и останется», – заявила мэр Нарвы Катри Райк.

    В итоге танк из Таллина, скорее всего, отправится на хранение – и будет там находиться до тех пор, пока власти какого-то муниципалитета не решат взять его на временную демонстрацию. Причем место хранения танка держится в секрете – мало ли, вдруг туда тоже цветы понесут.

    Русский танк – даже разбитый, сожженный и не способный уже к боевым действиям – все еще остался грозным оружием. Конечно, уже не на настоящем поле боя, но на другом, не менее важном – поле боя смыслов и понимания того, за что сегодня российские солдаты воюют на Украине. Русский танк побеждает в войне смыслов, именно это и демонстрируют гвоздики на его обгоревшей броне. Именно этого и испугались власти русофобски настроенных стран Прибалтики.

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