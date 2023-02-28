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Знаете, почему немцы нормальные?
Юрий Васильев
|28 февраля 2023, 15:47
Говорят, танк в Берлине ночью демонтировали и увезли куда подальше. После нескольких дней цветочных баталий: одни цветы к танку кладут, другие цветы воруют, первые вторым мешают вплоть до мордобития. Вот и решили от греха подальше из столицы ФРГ танк убрать. Говорят, в Голландию повезут.
А знаете, почему немцы столько цветов на танк накидали? Не только наши, которые уехали, но и немцы-немцы, вплоть до правнука Бисмарка?
А потому что люди нормальные, скажете вы.
А знаете, почему они нормальные?
А потому что ровно девяносто лет назад – январь, февраль, март – у власти обустраивался Третий рейх. О чем напоминай – не напоминай, а помнят в Германии в целом хорошо. Кто-то с гордостью, кто-то с ужасом. А кто-то – вот нормальные люди – с полным пониманием того, что за 1933 годом приходит 1945-й. Причем не куда-то, а именно в Германию.
А знаете, к кому у нормальных людей в Германии больше всего симпатий в нынешних терках между Россией и Украиной?
А ни к кому. И те, и другие от них далеки. Но одна сторона в этой паре меньше всего на них самих девяностолетней давности похожа. А другая – гораздо больше. И нормальным немцам у танка захотелось не столько притопить за русских, сколько отстроиться от ну «совсем, совсем не нацистов».
А знаете, кто им подсказал? Кто менее, кто более?
Да никто не подсказывал. Сами увидели за год. По символике. По риторике. По поведению тех, кого сами приняли в надежде уберечь от войны, а вышло не очень. Много факторов, и они вылезают сами, что бы там по государственному фернзехеру ни трещали.
Так что же, свободные люди в свободной стране?
Ну про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим, помимо того, что за последний год увидели. А люди, пришедшие к танку с цветами – да, свободные.
Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
Много ли их?
Не так много, как хотелось бы нам. Однако на то, чтобы засыпать танк цветами – хватило. Причем это первый подобный артефакт, довольно скромный по площади. И то сколько людей привлек.
Так что – с выигранным сражением нас, безусловно.
И главное, если вдруг надумаем: следующий ход в танковой войне на территории Берлина – за нами. Надеюсь, за свежепойманным «Леопардом» в той же точке – у нашего посольства – не заржавеет. Либо спроецированным роликом, либо даже... Дипломатия имеет много гитик, особенно по части диппочты.