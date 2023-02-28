Знаете, почему немцы нормальные?

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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
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«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
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Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Юрий Васильев

    Знаете, почему немцы нормальные?

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		28 февраля 2023, 15:47

    Говорят, танк в Берлине ночью демонтировали и увезли куда подальше. После нескольких дней цветочных баталий: одни цветы к танку кладут, другие цветы воруют, первые вторым мешают вплоть до мордобития. Вот и решили от греха подальше из столицы ФРГ танк убрать. Говорят, в Голландию повезут.

    А знаете, почему немцы столько цветов на танк накидали? Не только наши, которые уехали, но и немцы-немцы, вплоть до правнука Бисмарка?

    А потому что люди нормальные, скажете вы.

    А знаете, почему они нормальные? 

    А потому что ровно девяносто лет назад – январь, февраль, март – у власти обустраивался Третий рейх. О чем напоминай – не напоминай, а помнят в Германии в целом хорошо. Кто-то с гордостью, кто-то с ужасом. А кто-то – вот нормальные люди – с полным пониманием того, что за 1933 годом приходит 1945-й. Причем не куда-то, а именно в Германию.  

    А знаете, к кому у нормальных людей в Германии больше всего симпатий в нынешних терках между Россией и Украиной?

    А ни к кому. И те, и другие от них далеки. Но одна сторона в этой паре меньше всего на них самих девяностолетней давности похожа. А другая – гораздо больше. И нормальным немцам у танка захотелось не столько притопить за русских, сколько отстроиться от ну «совсем, совсем не нацистов». 

    А знаете, кто им подсказал? Кто менее, кто более?

    Да никто не подсказывал. Сами увидели за год. По символике. По риторике. По поведению тех, кого сами приняли в надежде уберечь от войны, а вышло не очень. Много факторов, и они вылезают сами, что бы там по государственному фернзехеру ни трещали.

    Так что же, свободные люди в свободной стране?

    Ну про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим, помимо того, что за последний год увидели. А люди, пришедшие к танку с цветами – да, свободные. 

    Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. 

    Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Много ли их? 

    Не так много, как хотелось бы нам. Однако на то, чтобы засыпать танк цветами – хватило. Причем это первый подобный артефакт, довольно скромный по площади. И то сколько людей привлек. 

    Так что – с выигранным сражением нас, безусловно.

    И главное, если вдруг надумаем: следующий ход в танковой войне на территории Берлина – за нами. Надеюсь, за свежепойманным «Леопардом» в той же точке – у нашего посольства – не заржавеет. Либо спроецированным роликом, либо даже... Дипломатия имеет много гитик, особенно по части диппочты. 

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