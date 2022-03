Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского» Юрий Васильев

специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД 11 марта 2022, 12:52 Не помню, кто первым с той стороны затеял разговор на тему «Russia will pay the price». Помню, что было это достаточно давно для того, чтобы калька «заплатит цену» прописалась в русском языке. То есть при Обаме и с его непосредственным участием – точно; а вот не раньше ли – пусть опытные сетевые следопыты подскажут, если на то у них желание и досуги будут. Что надо понимать точно – так это саму цену, подразумеваемую с той стороны. An equal pound of your fair flesh, «Фунт вашего прекраснейшего мяса, / Чтоб выбрать мог часть тела я любую. / И мясо вырезать, где пожелаю». Шекспир, «Венецианский купец», все прописано до нас. Это – от pay the price до a pound of flesh – крайние точки процесса. Сейчас, как явствует из свежей утечки из администрации компании Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp – мы находимся на промежуточной точке отмены hate speech и призывов к насилию по отношению к гражданам России вообще. Нет, не только к военнослужащим, как теперь пытаются представить, поскольку – «We are issuing a spirit-of-the-policy allowance to allow T1 violent speech that would otherwise be removed under the Hate Speech policy when: (a) targeting Russian soldiers, EXCEPT prisoners of war, or (b) targeting Russians where it's clear that the context is the Russian invasion of Ukraine (e.g., content mentions the invasion, self-defense, etc.)». Вкратце: то, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians – военных ли, гражданских – сколько влезет. Пока что – кроме пленных. И без указания конкретного способа совершения насильственных действий. И только на территории десятка стран, включая Россию и Украину. Что ж, спасибо и на этом. Многие мои досточтимые друзья, увидев утром новости из Menlo Park, CA, поспешили сообщить о своем уходе из «фашистской сети». Что ж, если у кого-то нет сил противодействовать... Я понимаю таких людей, потому что нынешний «Фейсбук» уже успел за две недели проскочить путь от «нет войне» до «убей русского», а это тяжело. И все же – давайте хотя бы досматривать подобные сюжеты до конца. Хотя бы для того, чтобы рассказывать об этих временах детям и внукам не в общем и целом, а со знанием дела. Не говоря уже о более прикладных, насущных задачах – наших, на заданном для нас маршруте от «pay the price» к «a pound of flesh». Ну и напомню, что у Шекспира история про «фунт прекраснейшего мяса» едва не доходит до собственно действия, но все кончается хорошо. Для того, у кого это мясо планировалось изъять. Почитайте Уильяма нашего, там вышло очень показательно. А про все остальное, включая нынешнее и не только – как в том очень тяжелом кино, просто чуть помягче: «Сиди и смотри». И запоминай. Источник