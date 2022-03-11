Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Запад пытается загнать в угол ВМФ России

Корабль ВМФ России в открытом море принимает топливо от танкера Серьга Вадим/ТАСС
Корабли Военно-морского флота России потеряли одну из важнейших возможностей в дальнем плавании – заходить в чужие порты и пополнять там топливо и припасы. Как и почему такое произошло, какое влияние это оказывает на боеспособность ВМФ и что нужно сделать, чтобы решить эту острейшую проблему российских Вооруженных сил? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...

Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...

России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Юрий Васильев

    Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		11 марта 2022, 12:52

    Не помню, кто первым с той стороны затеял разговор на тему «Russia will pay the price». Помню, что было это достаточно давно для того, чтобы калька «заплатит цену» прописалась в русском языке. То есть при Обаме и с его непосредственным участием – точно; а вот не раньше ли – пусть опытные сетевые следопыты подскажут, если на то у них желание и досуги будут.

    Что надо понимать точно – так это саму цену, подразумеваемую с той стороны. An equal pound of your fair flesh, «Фунт вашего прекраснейшего мяса, / Чтоб выбрать мог часть тела я любую. / И мясо вырезать, где пожелаю». Шекспир, «Венецианский купец», все прописано до нас.

    Это – от pay the price до a pound of flesh – крайние точки процесса. Сейчас, как явствует из свежей утечки из администрации компании Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp – мы находимся на промежуточной точке отмены hate speech и призывов к насилию по отношению к гражданам России вообще. Нет, не только к военнослужащим, как теперь пытаются представить, поскольку –

    «We are issuing a spirit-of-the-policy allowance to allow T1 violent speech that would otherwise be removed under the Hate Speech policy when: (a) targeting Russian soldiers, EXCEPT prisoners of war, or (b) targeting Russians where it's clear that the context is the Russian invasion of Ukraine (e.g., content mentions the invasion, self-defense, etc.)».

    Вкратце: то, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians – военных ли, гражданских – сколько влезет. Пока что – кроме пленных. И без указания конкретного способа совершения насильственных действий. И только на территории десятка стран, включая Россию и Украину. Что ж, спасибо и на этом.

    Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Многие мои досточтимые друзья, увидев утром новости из Menlo Park, CA, поспешили сообщить о своем уходе из «фашистской сети». Что ж, если у кого-то нет сил противодействовать... Я понимаю таких людей, потому что нынешний «Фейсбук» уже успел за две недели проскочить путь от «нет войне» до «убей русского», а это тяжело.

    И все же – давайте хотя бы досматривать подобные сюжеты до конца. Хотя бы для того, чтобы рассказывать об этих временах детям и внукам не в общем и целом, а со знанием дела. Не говоря уже о более прикладных, насущных задачах – наших, на заданном для нас маршруте от «pay the price» к «a pound of flesh».

    Ну и напомню, что у Шекспира история про «фунт прекраснейшего мяса» едва не доходит до собственно действия, но все кончается хорошо. Для того, у кого это мясо планировалось изъять. Почитайте Уильяма нашего, там вышло очень показательно.

    А про все остальное, включая нынешнее и не только – как в том очень тяжелом кино, просто чуть помягче: «Сиди и смотри». И запоминай. Источник

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