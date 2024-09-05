Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

Десять лет «минским соглашениям». Или, как явствует из свидетельств бывших лидеров Франции, Германии и Великобритании, – десять лет, как нас тупо обманули. То есть обманули-то Россиюшку изощренно, с участием типа приличных людей с весомыми гарантиями слова, тем более подписанного. А тупые – так это типа мы всей страной.

Хотя всей тупости у нас – просто в нежелании воевать. В ожидании, что миром можно что-то решить. В надежде, что какие-то там они чего-то там не посмеют, ведь какие-то там они не авантюристы же. И тем более не самоубийцы.

Я далек от мысли из ряда «больше никогда». Во-первых, как показывают последние годы, бывает все, вплоть до хохла в Курской области; а тут тьфу, цидульку очередную подмахнуть. Во-вторых, в когтях нашего гербового орла давным-давно следовало бы прописать грабли.

И все же. Все же.

Мы, подписывая «минские соглашения», хотели не славы и не коровы. И тем более ничего из того, что нам не принадлежало. И даже своего мы не хотели. Из того что наше по праву просто закатилось куда-то не туда; ну и пусть лежит там, мы не этого хотим.

А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно. Например, в поисках мира подписывать что-либо с кем-либо из тех, кто еще не пережил настоящую войну. Теперь знаем, что бесполезно, а то и вредно; но для этого потребовалось время. Десять лет.

Сегодня такой день, когда мы вспоминаем о том, как желающих мира обманули ищущие войны. И нашедшие ее.

Что ж, «блаженны миротворцы», напомним мы себе, «ибо они наречены будут сынами Божиими». Мф. 5:9, очень хорошо будет смотреться на броне.

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