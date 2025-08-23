Зеленский ничего не уполномочен заявить

Когда коллеги пишут: «Зеленский отверг», «Зеленский заявил», «Зеленский предложил» и т.д. – они упускают из виду, что в одном синонимическом ряду со всем этим стоит «Саша Барон Коэн почесался», «Дженнифер Энистон взвизгнула», «Майк Майерс пукнул» и т.п.

Зеленский БЫЛ президентом Украины. До двадцатых чисел мая-2024. И до президентства, и во время него, и после – то есть сейчас – он не переставал быть нанимаемым артистом. Человеком, который в кадре произносит утвержденный текст и в кадре же – выделывает предписанные антраша. Причем за деньги.

До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

От коллег, ведущих корпоративы за десятки тысяч долларов и записывающих поздравительные кружки для любимой бабушки Хиври за несколько сотен, Зеленского отличает только сумма за съёмочный день. Ну и тексты как в «ТАСС уполномочен заявить...» – длинные и учить сложно, да ещё на чистом наґонийском.

Никто же не пишет «Штирлиц почесал нос» всякий раз, когда по телевизору показывают мгновения. И тем более не пишут об этом в новостях. Даже в новостях культуры.

Поменьше ложной субъектности, дорогие коллеги. Артисты без субъектности чахнут, чего – в данном конкретном случае – и надобно для успеха нашего с вами театра.

Театра военных действий.

