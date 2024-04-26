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    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    Мединский: Киев согласовывал переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Зависшие в Индии рупии компаний РФ предложили инвестировать в местные акции
    Ван И потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела Китая
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).

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    26 апреля 2024, 08:53 • Новости дня

    Шойгу с главами обороны стран ШОС принял участие в высадке деревьев в Астане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в Астане в совместной церемонии посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Минобороны.

    Как говорится в сообщении, церемония прошла перед зданием министерства обороны Казахстана, передает ТАСС. Руководителям делегаций помогали военнослужащие роты Почетного караула республики.

    Ранее эксперт Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД, как ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

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    25 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Финляндии подтвердили причину повреждения газопровода Balticconnector

    Tекст: Ольга Иванова

    Основной причиной повреждения газопровода Balticconnector, проходящего по дну Финского залива от Финляндии до Эстонии, стал якорь китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, считают финские следователи.

    При этом следователи так и не смогли сообщить, инцидент был организован намеренно или произошел ввиду непрофессионального судовождения, сообщает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что газопровод Balticconnector возвращен в эксплуатацию.

    Напомним, утечка на газопроводе была обнаружена 8 октября 2023 года. По данным финской полиции, трубу повредил якорь, вероятно, китайского судна.

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    25 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

    Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта

    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации
    @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

    По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».

    Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».

    Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.

    Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.

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    25 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Литва решила вернуть военнообязанных украинцев на родину
    Литва решила вернуть военнообязанных украинцев на родину
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Литва намерена вернуть на Украину военнообязанных граждан, покинувших страну с начала конфликта, заявил министр обороны страны Лауринас Касчюнас.

    Как указал Касчюнас, Киеву критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. По его словам, направление по возврату этих лиц на родину выбрано правильное, передает «Московский комсомолец».

    Министр уточнил, что те, кто выехал за границу и не участвует в боевых действиях, должны вернуться к своим обязанностям перед родиной, поскольку это несправедливо по отношению к тем, кто сражается за свою страну.

    Касчюнас сообщил, что в Литве сейчас находится от 10 до 15 тыс. украинцев призывного возраста, что составляет лишь малую часть от общего числа беженцев – 85,7 тыс. человек.

    Министр обороны заверил, что массовых задержаний и высылки украинских граждан не будет. Он пообещал, что все будет в рамках закона. «Ожидается, что МВД Литвы предложит приемлемый вариант возвращения мобилизационного резерва на Украину», – отметил Касчюнас.

    Ранее сообщалось, что польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.

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    25 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удар по антенне Вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР.

    Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.

    Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.

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    25 апреля 2024, 21:06 • Новости дня
    В Херсонской области задержали подозреваемых в убийстве семи человек
    В Херсонской области задержали подозреваемых в убийстве семи человек
    @ Elmar Krenkel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили в силовых структурах.

    В поселке Абрикосовка подозреваемые сожгли два дома, для совершения преступления они использовали топливо и гранаты, третий дом они попытались поджечь. Жертвами подозреваемых стали хозяйка одного из домов, трое местных жителей, а также, предположительно, двое силовиков, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Кроме того, была убита глава поселка. Подозреваемые обратились к ней, так как хотели поселиться в Абрикосовке. Глава поселка отказала им, сказав, что пустых домов нет. После этого была убита.

    Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.

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    25 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США

    Сенатор Долгов: США давно пренебрегают обязательствами страны – хозяйки штаб-квартиры ООН

    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США давно пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения внешнеполитических задач, в том числе за счет пренебрежения своими обязательствами страны-хозяйки. Это актуализирует вопрос переноса штаб-квартиры в другое государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

    «Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией. На данный момент ситуация только усугубляется», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американцы пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения своих внешнеполитических задач, а также для сведения счетов с некоторыми странами или деятелями. Это проявление неоглобалистского подхода и стремления навязать Pax Americana мировому сообществу. Однако такие действия только дискредитируют Вашингтон и не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе», – отмечает он.

    «Поэтому вновь встает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в страну, которая будет выполнять свои международные обязательства. Эта тема сейчас очень актуальна. Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – подчеркнул он. Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры и регулярно информируют об этом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

    В середине апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.

    Передвижение делегации и самого министра было ограничено территорией вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН. Также дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту.

    При этом ранее США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН. Кроме того, Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, прошедшем конце января.

    Напомним, согласно соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Объединенных Наций.

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    25 апреля 2024, 18:19 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну

    Суд Нью-Йорка отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну в изнасиловании

    Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну
    @ Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор в насильственных действиях сексуального характера кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который был вынесен в 2020 году, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times (NYT), суд постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку, позволив обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые заявили, что Вайнштейн применил по отношению к ним насилие, но их показания не были частью выдвинутых обвинений, передает ТАСС.

    Судья Дженни Ривер отметил, что злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений только в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями.

    Суд подчеркнул, что судебное разбирательство над Вайнштейном было несправедливым.

    В 2022 году жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование.

    Напомним, в ходе первого процесса в Нью-Йорке Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В ходе второго процесса его оправдали по одному из обвинений, по трем другим присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.

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    25 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Зависшие в Индии рупии компаний РФ предложили инвестировать в местные акции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии (RBI) разрешить им инвестировать рупии, хранящиеся на специальных счетах востро (SRVA) в стране, в акции и другие ценные бумаги Индии, сообщает The Economic Times (ET).

    По данным ET, в настоящее время 10 российских организаций, в том числе Сбербанк, имеют статус иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, передает Frank Media. Однако их инвестиции ограничены из-за сложностей с трансграничными платежами, вызванными санкциями США.

    Предлагаемая схема позволит FPI переводить рупии со счетов SRVA на свои инвестиционные счета и вкладывать их в ценные бумаги, котирующиеся на индийских биржах, пишет издание. FPI будут платить за рупии эквивалентную сумму в рублях российским компаниям, экспортирующим товары в Индию, но не желающим принимать оплату в рупиях.

    Реализация этой идеи потребует от RBI разрешить использование специальных рупийных счетов нерезидентов (SNRR) для FPI. В настоящее время SNRR могут быть открыты только для внесения иностранной валюты с последующей конвертацией в рупии.

    «Разрешение FPI использовать средства со счетов востро поможет им инвестировать в облигации и акции в Индии, но у них могут возникнуть проблемы с выводом средств при погашении облигаций или продаже акций», – заявил представитель одного из банков-депозитариев. Поэтому, возможно, предполагается, что такие инвестиции будут носить долгосрочный характер, а санкции не будут длиться вечно, добавил он.

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    25 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

    Bloomberg: Урсулу фон дер Ляйен хотят заменить на посту главы ЕК

    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

    По данным издания, французский лидер не поддерживает переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что Макрон рассматривал в качестве кандидата экс-президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги, по этой теме он даже провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

    Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему, несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание.

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    25 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    В Петербурге задержали помогавшую телефонным мошенникам группу подростков
    В Петербурге задержали помогавшую телефонным мошенникам группу подростков
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали троих молодых людей, которые входили в состав организованной группы, помогавшей телефонным мошенникам.

    О незаконной деятельности стало известно 16 февраля, когда 86-летняя жительница Калининского района перевела 200 тыс. рублей мошенникам, поверив в их легенду о «безопасном» счете, передает «Фонтанка».

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранители вышли на след группы, оказывавшей техническую поддержку мошенникам. Позже были задержаны 19-летний парень, его 18-летняя знакомая и 17-летний подросток.

    Молодые люди обеспечивали бесперебойную работу оборудования, с помощью которого осуществлялись звонки и вывод похищенных средств. При обысках у задержанных изъяли три GSM-шлюза, более тысячи сим-карт и банковские карты.

    В настоящее время ведется розыск других участников группы.

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    25 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Ганчев: Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины эвакуируют из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставив в городе только заводы по ремонту военной техники. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Как указал Ганчев в эфире Первого канала, из Харькова приходила информация о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вместе со специалистами на западные области Украины также вывозятся научные производства, в том числе в сфере медицины.

    Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.

    В среду военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи.

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    25 апреля 2024, 20:19 • Новости дня
    Гитарист Пугачевой рассказал о появившихся в Чернобыле проблемах со здоровьем певицы
    Гитарист Пугачевой рассказал о появившихся в Чернобыле проблемах со здоровьем певицы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После визита в Чернобыль у певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем, заявил гитарист Александр Левшин, который ранее входил в музыкальную группу исполнительницы.

    Музыкант отметил, что проблемы со здоровьем возникли у всех остальных членов коллектива Пугачевой, кто принимал участие в том концерте под Чернобылем, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на News.ru.

    Левшин рассказал, что спустя два года после поездки умер звукорежиссер коллектива, а сам он мучился кашлем. По его словам, у Пугачевой тоже появились заболевания, и уже якобы начинались проблемы с эндокринной системой «чуть ли не до диабета», но все «происходило постепенно».

    Ранее СМИ писали, что Пугачева почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. До этого Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

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